Le Samsung Galaxy S21 FE fuit à nouveau dans toute sa splendeur pastel

Les rendus du Samsung Galaxy S21 FE viennent de fuir à nouveau, cette fois sous la forme de ce qui semble être une image de presse du futur smartphone.

L’image a été obtenue par Android Headlines, qui vient de divulguer les rendus de la variante classique de la Samsung Galaxy Watch 4. Le Galaxy S21 FE est présenté dans ses différents coloris, qui semblent être noir, vert, blanc et violet, bien que vous peut s’attendre à ce que Samsung donne sa propre tournure aux noms de couleurs.

Les couleurs correspondent aux rendus précédents du Galaxy S21 FE du leaker Evan Blass, qui présentaient les mêmes coloris.

Compte tenu des similitudes visuelles entre celui-ci et le S21 vanille, on s’attend à ce que Samsung suive une stratégie similaire à celle du Galaxy S20 FE de l’année dernière, qui reste l’un des meilleurs téléphones Android grâce à sa grande valeur. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à des spécifications phares comme un écran 120 Hz, des caméras puissantes et le Qualcomm Snapdragon 888.

Samsung aurait rencontré des problèmes de production, même après avoir nié avoir annulé l’appareil. En raison de la pénurie mondiale de puces, le S21 FE devrait arriver plus tard cette année en octobre. Des rumeurs récentes (via Sleepy Kuma) indiquent également que Samsung lancerait l’appareil avec une variante Exynos pour compenser le manque à gagner de Qualcomm. Ce serait probablement l’Exynos 2100.

Si Samsung lance deux variantes du Galaxy S21 FE, cela ne différera pas beaucoup de la façon dont l’entreprise fonctionne avec ses appareils phares. Cependant, nous devrons voir comment se déroule le lancement si et quand l’appareil est annoncé.

