Le Samsung Galaxy S21 FE fuit en pleine gloire avec Qualcomm Snapdragon 888 et Corning Gorilla Glass Victus en remorque

Le S20 FE est disponible en options LTE et 5G.

La prochaine génération de Samsung Fan Edition Galaxy S, alias Galaxy S21 FE, a fait l’objet d’innombrables fuites et rumeurs au cours des derniers mois. Cependant, il semble que Samsung soit enfin prêt à lancer le téléphone en janvier 2022, juste un tout petit peu avant de dévoiler le lot de téléphones phares Galaxy S22.

Lire aussi | Test du Samsung Galaxy S20 FE 5G : Plus de valeur que OnePlus 9

Considérant à quel point le Galaxy S20 FE était étonnamment bon, son successeur potentiel est dûment attendu. Le téléphone en question a encore une fois fuité avant le lancement supposé, donnant aux spectateurs un bon aperçu de ce qui pourrait être en magasin, du point de vue matériel.

Dès le départ, il semble que le Galaxy S21 FE ne sera pas radicalement différent du Galaxy S20 FE. Selon un nouveau rapport de SamMobile, il n’y aura que deux grandes différences en ce qui concerne les spécifications : la protection du chipset et de l’écran. Le S21 FE serait alimenté par un système sur puce Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100 selon le marché. La rumeur dit que Samsung miserait à fond sur les puces Qualcomm pour la gamme Galaxy S22, ce qui est une bonne nouvelle pour les acheteurs, en particulier sur des marchés comme l’Inde.

En ce qui concerne la protection de l’écran, le S21 FE serait également livré avec Corning Gorilla Glass Victus, c’est la version la plus haut de gamme de Gorilla Glass sur le marché aujourd’hui. Idéalement, le téléphone devrait également être livré avec un logiciel « nouveau », idéalement One UI 4.0 basé sur Android 12.

Lire aussi | Test du Galaxy S20 FE : Pas encore fan de Samsung ? Ce téléphone pourrait bien changer votre opinion

Le reste des spécifications serait reporté du S20 FE. Si tel est le cas, nous envisageons essentiellement un écran LCD IPS de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une découpe perforée abritant un tireur selfie 32MP, une configuration de caméra arrière triple avec 12MP principal, 12MP ultra-large- angle et téléobjectif 8MP 3x, batterie de 4 500 mAh avec charge filaire rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W.

Le S20 FE est disponible en options LTE et 5G. Les deux ont été lancés en Inde à des périodes différentes. Reste à savoir si Samsung cherche à faire quelque chose de similaire avec le S21 FE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.