Le Samsung Galaxy S21 FE n’est tout simplement pas le bon

Eric Zeman / Autorité Android

Après un long retard, le Samsung Galaxy S21 FE a fait ses débuts officiels au début du mois. Le téléphone ne fait pas avancer l’industrie, mais il offre aux fans une option d’appareil relativement abordable avant le lancement de la série Galaxy S22. Mais est-ce suffisant ? Le Galaxy S21 FE est-il chaud ou pas ? Nous avons posé cette question aux lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Samsung Galaxy S21 FE : Chaud ou pas ?

Résultats

Ce sondage a recueilli de nombreux votes, obtenant plus de 3 500 réponses depuis sa date de publication du 4 janvier. Malheureusement pour Samsung, les résultats ne sont pas favorables à son nouveau challenger. Plus de la moitié des personnes interrogées (58%) pensent que le S21 FE n’est tout simplement pas le bon. À l’inverse, 42 % pensent que le téléphone est la prochaine grande nouveauté.

Notre avis : Prise en main du Galaxy S21 FE

Bien sûr, le lancement tardif du téléphone n’aide pas le cas de Samsung. La série Galaxy S22 étant apparemment attendue dans les semaines à venir, cela ne donne pas beaucoup de raisons aux acheteurs potentiels de choisir le FE. Bien sûr, cela pourrait valoir la peine d’être crié pour ceux qui n’envisagent pas les prochains produits phares. Il contient une batterie plus grande que le Galaxy S21 de base, avec une cellule de 4 500 mAh. Cependant, il manque l’emplacement pour carte microSD du Galaxy S20 FE, ce qui sera probablement un gros point sensible pour plusieurs lecteurs.

Mais qu’en pensent nos lecteurs ? Eh bien, les commentaires ne font pas non plus l’éloge de Samsung. Parcourez quelques choix ci-dessous.

Vos commentaires

PhoenixWitti : Cette chose n’est pas basée sur les désirs des fans ; c’est juste du marketing. En fait, c’est une insulte aux fans. mxxcon : Le manque de carte SD a été la goutte d’eau qui l’a tué pour moi. Ce n’est rien de plus qu’un autre téléphone Galaxy S.

Et un timing horrible pour la ligne S22. Je suppose que je vais regarder les séries Galaxy A ou XCover maintenant. RichSPK : Je déteste dire qu’il ne fait pas chaud. C’est un téléphone plutôt cool, mais ce n’est pas le téléphone que je veux de la gamme S21, et ce n’est pas le téléphone que je veux à ce prix (à ce prix, je choisirais probablement l’un des nombreux téléphones de jeu chinois, ou un Pixel 6 ). ScubaMntMonkey : Le prix et la suppression de la MicroSD sont deux mauvaises actions de la part de Samsung. Mura Eriobuna : La seule raison pour laquelle le S20 FE était pertinent et a fait sensation sur le marché, c’est parce que la série S20 a commencé à 999 $. Avoir la série s21 à partir de 799 $ avec une baisse occasionnelle des ventes à 699 $ fait de son homologue FE une mauvaise affaire pour quiconque achète. Sans parler de la série S22 qui est au coin de la rue👨🏽‍🦯 Randy : Je pense que les gens comprennent mal ce téléphone. Le FE n’est pas une alternative au produit phare de l’année dernière. Le S21 FE n’est pas vraiment un S21 moins cher, c’est une alternative au futur S22. C’est comme un rafraîchissement à mi-parcours, pas comme les iPhones étaient avec les versions S (meilleure version de la précédente), pas comme les variantes A des pixels (version moins chère du dernier flagship), c’est une alternative moins chère au flagship actuel/à venir , basé sur le dernier. Le problème, c’est l’image de marque. Ils devraient sauter un numéro, et cela aurait plus de sens. Ensuite, vous pouvez obtenir le S22 Ultra, S22+, S22 ou le S22 FE (vraiment le S21 FE ici). Vous avez donc la gamme haut de gamme à tous les prix.

C’est tout pour ce sondage Samsung Galaxy S21 FE. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage ou sur le dernier appareil de Samsung, laissez un commentaire ci-dessous.

