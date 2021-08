Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être lancé dès la semaine prochaine

in

TL;DR

Une nouvelle rumeur suggère que Samsung pourrait lancer le Galaxy S21 FE le 8 septembre. Ce serait plus tôt que les débuts du Galaxy S20 FE mais plus tard que la date de lancement initialement annoncée.

Selon la rumeur, la date de lancement prévue du Galaxy S21 FE est maintenant le mercredi 8 septembre. La date proviendrait d’un employé de Samsung, mais nous vous déconseillons néanmoins d’encercler votre calendrier à l’encre permanente pour l’instant.

Cependant, de nombreuses preuves suggèrent qu’un lancement est imminent. Le Galaxy S21 FE a récemment été repéré sur la console Google Play et les sites Web Bluetooth SIG. Le téléphone a également été espionné en passant par la FCC fin juin. Il convient également de noter que Samsung a lancé le Galaxy S20 FE à la mi-septembre de l’année dernière, ajoutant une certaine prise en charge à une date de lancement le mois prochain.

Lorsque le téléphone finira par atterrir, on ne sait pas si vous pourrez mettre la main sur un. Nous avons vu des rapports suggérant des déploiements limités aux États-Unis et en Europe uniquement, un symptôme de la pénurie mondiale actuelle de puces. Les régions qui reçoivent le Galaxy S21 FE pourraient également bénéficier d’une réduction de prix importante par rapport à son prédécesseur. Encore une fois, nous devrons attendre la disponibilité officielle et les détails des prix.

Êtes-vous enthousiasmé par le lancement du Samsung Galaxy S21 FE ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.