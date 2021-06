Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être lancé en tant que suivi de Note 20

Samsung devrait lancer une multitude de nouveaux appareils plus tard cette année, y compris le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Cependant, un appareil peut être d’un intérêt primordial pour les propriétaires de Galaxy Note qui souhaitent se mettre à niveau. Selon un tweet du pronostiqueur fiable Evan Blass, la rumeur du Galaxy S21 FE pourrait être positionnée comme un « suivi » du Galaxy Note 20 de l’année dernière, et non du Galaxy S20 FE.

Cela est logique car les appareils Note sont généralement lancés en août. Cependant, le FE est devenu un appareil traditionnel pour la gamme Galaxy S, pas la série Note.

Alors que Samsung avait lancé les produits phares Galaxy S et Note les années précédentes, il a confirmé que ce dernier ne ferait pas ses débuts cette année. Cela a fourni de la place pour un remplaçant potentiel. Le candidat probable pour remplir ce rôle est désormais apparemment le Galaxy S21 FE.

Qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires de notes ?

Donc, si le Galaxy S21 FE est un suivi du Note 20, qu’est-ce que cela signifie pour ses fonctionnalités et son design ? Eh bien, les images divulguées présentent le S21 FE comme une ombre de la série Galaxy S21. Si Samsung positionnait le S21 FE en remplacement de Note, nous nous attendrions au moins à la prise en charge du stylet et à certaines similitudes visuelles. Rien n’indique que ce soit le cas.

Bien sûr, le Galaxy S21 FE pourrait simplement jouer un rôle plus important dans la gamme de Samsung en raison des contraintes de 2021. Samsung a confirmé que le Galaxy Note reviendrait également en 2022. Il y a peu de chances que la gamme Galaxy S FE remplace de longue date la série Note.

Enfin, il convient également de noter que le surnom du Galaxy S21 FE n’a pas encore été confirmé. Bien que le nom soit apparu sur une page Web officielle de Samsung, la société peut décider d’utiliser un autre nom avant le lancement. Bien sûr, Samsung a d’abord lancé la plaque signalétique FE sur un appareil Galaxy Note.

Néanmoins, il sera intéressant de voir comment Samsung pourrait réorganiser ses produits au second semestre. Les rumeurs suggèrent que Samsung organisera un événement de lancement le 19 août, donc tout devrait devenir plus clair dans les mois à venir.