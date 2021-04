Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait ne pas bénéficier d’une mise à niveau de la batterie cette année

Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait ne pas bénéficier d’une mise à niveau de la batterie du tout cette année.Contrairement au Galaxy S20 FE qui a obtenu la batterie du S20 Plus, la nouvelle Fan Edition ne peut pas emprunter sa batterie au S21 Plus.

L’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE a reçu la même batterie que le produit phare du Galaxy S20 Plus. Si vous vous attendiez à ce que cette tendance se poursuive en 2021 et que vous espériez que le Galaxy S21 FE reçoive la batterie de 4800 mAh du S21 Plus, vous pourriez être déçu.

Selon des informations révélées par des gens du GalaxyClub, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait se contenter d’une batterie de 4500 mAh, comme son prédécesseur.

Une batterie avec le numéro de modèle EB-BG990ABY correspondant au numéro de modèle supposé du téléphone SM-G990B a été repérée par la publication. Il a une capacité nominale de 4370 mAh. Samsung le commercialisera probablement comme une batterie de 4500 mAh.

Bien sûr, ce n’est pas une mauvaise taille de batterie à avoir. Un récent sondage mené sur Android Authority montre que la plupart des gens utilisent actuellement des téléphones avec des batteries allant jusqu’à 4500 mAh.

Le Galaxy S20 FE a également présenté une autonomie de batterie exceptionnelle avec la même cellule de 4500 mAh. Au cours de notre examen, nous avons réussi à obtenir plus d’une journée complète d’utilisation de l’appareil, et nous attendons la même chose de la prochaine Fan Edition.

De plus, si le Galaxy S21 FE emprunte à son prédécesseur des fonctionnalités telles que la charge sans fil et Wireless PowerShare, ce qu’il fera probablement, vous pourriez avoir un téléphone complet en ce qui concerne les fonctionnalités de la batterie.