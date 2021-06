Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait n’être lancé qu’aux États-Unis et en Europe

in

Le Samsung Galaxy S21 FE ne pourrait être lancé qu’en Europe et aux États-Unis, selon un point de vente coréen. Le calendrier de sortie réduit aurait été attribué à la pénurie actuelle de puces.

Le Samsung Galaxy S21 FE devrait être lancé plus tard cette année, mais nous avons déjà vu un rapport (supprimé depuis) ​​ces dernières semaines alléguant que la production avait été arrêtée en raison de la pénurie continue de puces. Samsung a répondu à l’époque en disant que “rien n’a été déterminé” concernant la suspension apparente.

Maintenant, le média coréen FNN News (h/t : r/Android) a rapporté que Samsung envisage un lancement aux États-Unis et en Europe uniquement en raison de la pénurie de puces.

“J’ai entendu dire que le S21 FE, qui devait sortir en août, ne sortira qu’aux États-Unis et en Europe en octobre”, a déclaré un responsable anonyme à la publication selon la traduction automatique. “Ce produit ne sortira pas en Corée ou au Japon.”

Le responsable a également allégué que la production de S21 FE était “considérée comme arrêtée” à un moment donné en raison de la pénurie de puces, mais Samsung a décidé de libérer des quantités de l’appareil aux États-Unis et en Europe. Cependant, une autre source de l’industrie s’adressant à FNN News a suggéré que l’offre pourrait également être étouffée pour ces marchés.

“Nous parlons d’une sortie en octobre, mais l’offre et la demande de puces sont si sérieuses que l’industrie ne peut garantir ce calendrier”, a déclaré la source. “Il est possible que le volume de production exporté vers les États-Unis et l’Europe diminue également de manière significative que prévu (sic).”

Samsung aurait déclaré au point de vente qu’il ne s’agissait « que d’une des nombreuses mesures actuellement envisagées » et que rien n’a été confirmé pour le moment.

Quoi qu’il en soit, il semble que de plus en plus de preuves s’accumulent que Samsung est confronté à un défi quelconque en ce qui concerne la production du Galaxy S21 FE. Nous avons demandé à la société de commenter cette histoire et de savoir si d’autres appareils ressentent les effets de la pénurie actuelle de puces. Nous mettrons à jour l’article si/quand le fabricant nous répondra.