Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait prendre son temps pour arriver avec le lancement fin octobre

Dans la foulée des derniers pliables de Samsung, beaucoup attendent toujours le lancement du Samsung Galaxy S21 FE en tant que successeur du Galaxy S20 FE bien accueilli de l’année dernière. Des rumeurs ont couru ici et là sur le lancement de l’appareil, mais la dernière peut fournir un délai plus clair pour le moment où nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit entre les mains des consommateurs.

Le leaker Jon Prosser a indiqué que le Galaxy S21 FE pourrait ne pas être lancé avant fin octobre. Selon Prosser, les précommandes ouvriront le 20 octobre et l’appareil sera expédié le 29 octobre.

Prosser dit que ces dates de lancement font référence au lancement sur le marché de l’appareil, cependant, il n’a pas été en mesure de confirmer l’annonce réelle de l’appareil. Cela dit, des rumeurs récentes suggèrent qu’il sera annoncé dès la semaine prochaine, le 8 septembre.

Si les dates présumées sont exactes, cela suggérerait un long temps d’attente entre l’annonce de l’appareil et le moment où les consommateurs peuvent réellement acheter le Galaxy S21 FE. Nous nous attendons à ce que ce ne soit pas le cas, cependant, et Samsung s’en tiendra à une annonce début septembre et la lancera peu de temps après, ou tirera pour une annonce début octobre, plus proche des dates de Prosser.

Le matériel de presse semble prêt, il pourrait donc être plus tôt que tard, mais prenez ces dates avec un grain de sel.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que le Galaxy S21 FE connaisse un lancement limité, un peu comme le Google Pixel 5a. Espérons que ce ne soit pas le cas, car le S21 FE peut être une alternative agréable, peu coûteuse et “traditionnelle” aux meilleurs téléphones pliables.

Le Galaxy S21 FE devrait être presque identique au Galaxy S21, avec le même design, le même processeur, la même configuration de caméra et jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Cependant, il devrait être expédié à un prix inférieur et avec de nouvelles couleurs.

