Le Samsung Galaxy S21 FE se chargera plus rapidement que le S21 Ultra, suggère une fuite de la FCC

La semaine dernière, un rapport en provenance de Corée du Sud a suggéré que Samsung prévoyait de lancer le Galaxy S21 FE uniquement aux États-Unis et en Europe en raison d’une pénurie de chipsets Snapdragon 888. Le même rapport a également affirmé que le téléphone ferait ses débuts en octobre.

Il semble maintenant que le prochain produit phare de la valeur ait reçu la certification de la FCC américaine (via MyFixGuide). Les documents de la FCC suggèrent que les variantes SM-G990U et SM-G990U1 du Galaxy S21 FE auront une charge rapide de 45 W. Cela signifie que le téléphone aura un avantage sur les autres téléphones de la série Galaxy S21 en termes de capacités de charge rapide. Les meilleurs téléphones Android de Samsung en 2021 ne prennent en charge que la charge rapide filaire de 25 W.

Le Galaxy Note 10+, qui a été lancé en août 2019, a été le premier téléphone de Samsung à être livré avec une charge rapide de 45 W. Le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière prenait également en charge des vitesses de charge de 45 W. Pour une raison étrange, cependant, Samsung est revenu à une charge de 25 W avec les séries Galaxy Note 20 et S21.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 FE arborerait un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme le suggèrent plusieurs rapports au cours des dernières semaines, le téléphone devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm sur tous les marchés.

Dans le département appareil photo, vous pouvez vous attendre à voir un système à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 12MP. Certaines des autres spécifications techniques du Galaxy S21 FE incluent des haut-parleurs stéréo, une batterie de 4 500 mAh, un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 et une caméra selfie de 32 MP. Du côté logiciel, le téléphone pourrait être livré avec One UI 4.0 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

