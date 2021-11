Le Samsung Galaxy S21 FE se rapproche, des images promotionnelles et leurs spécifications sont divulguées | La technologie

La date de présentation du Samsung Galaxy S21 FE est encore inconnue, mais l’appareil semble se rapprocher de plus en plus de l’annonce grâce aux dernières fuites.

Le Samsung Galaxy S21 FE continue toujours de générer des rumeurs et, est-ce que, cet appareil est un paradoxe dans le secteur des smartphones. Ce qui devait être un lancement conventionnel a transcendé presque une loterie pour frapper le jour où ce smartphone verra le jour.

Bien sûr, ce jour semble se rapprocher de plus en plus. Le dernier connu de l’appareil aujourd’hui a été une série de photographies et de spécifications, en plus de cela, des rumeurs suggèrent maintenant que le Samsung Galaxy S21 FE arrivera sur le marché au début de l’année prochaine.

Il n’y a pas de date précise, mais ce dont on discute, c’est qu’elle est attendue au CES de Las Vegas en 2022. Laissant de côté les spéculations sur la date de présentation, passons à l’intéressant : les photographies et les spécifications. Les photos semblent être des images officielles.

Ces images arrivent grâce à Coinbrs, ce que l’on peut voir dans les images, c’est que le design avec lequel le Samsung Galaxy S21 FE arrivera sera presque identique à celui porté par ses cousins ​​germains les Samsung Galaxy S21 et S21 Plus. Les différences ne sont pas appréciables sur ces photographies.

Le design n’est ni une rénovation ni une innovation, il suit les lignes esthétiques attendues. La même chose se produit à l’intérieur de l’appareil dans lequel on a vu que l’on peut trouver le Qualcomm Snapdragon 888 ou l’Exynos 2100, le processeur qui se trouve à l’intérieur dépendra du marché.

La quantité de RAM dépendra du modèle, bien que d’après ce qui a été divulgué, il devrait arriver avec un modèle de base de 6 Go et un modèle plus avancé de 12 Go. Quelque chose de similaire se produirait avec le stockage qui, en principe, commencerait à partir de 128 Go et irait jusqu’à 256 Go. La dalle attendue serait de 6,4 pouces FHD + AMOLED et à 120 Hz.

Quant aux appareils photo, ce qui a été divulgué, c’est qu’il aurait un principal de 64 mégapixels avec une focale f/1,8, les deux appareils photo secondaires sont encore inconnus. La 5G ne manquerait pas et l’autonomie serait marquée par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide derrière la concurrence, seulement 15W.