Le Samsung Galaxy S21 Ultra est notre meilleur téléphone Choix des lecteurs de 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Quel trajet. Après que des dizaines de milliers de votes aient été comptés, le puissant Samsung Galaxy S21 Ultra a décroché le titre de meilleur téléphone Android Authority Readers ‘Choice de 2021. Le S21 Ultra a battu le Google Pixel 6 Pro par une marge pratique de 55,11% à 44,89% du grand vote final. Félicitations à Samsung Mobile pour cette victoire épique ! Alors, comment tout cela s’est-il déroulé ?

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le meilleur système d’appareil photo de Samsung sur l’un de ses meilleurs téléphones.

Si vous voulez le téléphone le plus puissant de la série Galaxy S21 de Samsung, le Galaxy S21 Ultra est fait pour vous. Il est livré avec le plus grand écran de 6,8 pouces, la plus grande batterie de 5 000 mAh et la meilleure configuration de caméra avec un capteur principal de 108 MP. Il est également livré avec jusqu’à 16 Go de RAM. Cependant, c’est aussi le plus cher avec un prix de départ de 1 199 $.

Tour 1 : Les éliminatoires

Robert Triggs / Autorité Android

Le S21 Ultra a pris un bon départ, décimant notre liste monstrueuse de 33 prétendants pour obtenir même 17% des voix. 17% peut sembler peu, mais le S21 a obtenu près de 25% de votes de plus que l’appareil en deuxième position. Ce téléphone de deuxième place était notre choix de l’éditeur, le Google Pixel 6 standard (13,7%). En troisième, le Google Pixel 6 Pro (13 %) et en quatrième, l’iPhone 13 Pro Max (10 %). Ces quatre téléphones ont été les seuls à franchir la barrière à deux chiffres de la part des voix.

Le premier tour a donné une bonne idée de qui était susceptible de se retrouver dans les deux derniers

Le premier tour a donné une bonne idée de qui était susceptible de se retrouver dans les deux derniers – le Galaxy S21 Ultra et l’un des Pixel. Le Pixel 6 n’a battu que de justesse la version Pro avec moins d’un pour cent de la part globale des votes les séparant. L’iPhone 13 Pro Max était confortablement derrière mais toujours devant le téléphone à la cinquième place, le OnePlus 9 Pro (4,2%). Voici les dix premiers de ce premier tour de scrutin, pour référence.

DeviceVote shareSamsung Galaxy S21 Ultra

17%

Google Pixel 6

13,7%

Google Pixel 6 Pro

13%

Apple iPhone 13 Pro Max

dix%

OnePlus 9 Pro

4,2%

Apple iPhone 13

3,9%

Sony Xperia 1 III

3,5%

Xiaomi Mi 11 Ultra

3,2%

Samsung Galaxy Z Fold 3

2,8%

Samsung Galaxy S21

2,7%

Deuxième tour : la demi-finale

Robert Triggs / Autorité Android

Une fois que nous avons réduit le vote au tour suivant à ces quatre téléphones, nous avons vu un certain mouvement dans le classement. Le S21 Ultra est une nouvelle fois arrivé en tête avec 35,98 % des voix totales. Cette fois, cependant, le Pixel 6 Pro est arrivé deuxième au classement général (26,66%) et le Pixel 6 ordinaire est tombé à la quatrième place (16,7%), l’iPhone 13 Pro Max prenant la troisième place (20,66%).

Cette fois, cependant, nous avons eu des sondages sur le site ainsi que sur Twitter et YouTube, alors étaient-ils tous d’accord ? Comme vous l’avez probablement deviné, pas vraiment. Le S21 Ultra était premier et le Pixel 6 Pro deuxième dans chacun des sondages individuellement. Mais il y avait une légère différence entre les troisième et quatrième places. Sur le site Web, les électeurs ont préféré le Pixel 6 à l’iPhone 13 Pro Max, tandis que sur Twitter et YouTube, l’iPhone a évincé le Pixel 6 ordinaire. Voici comment s’est déroulé le total des votes lors de notre demi-finale.

AppareilSite voteTwitter voteYouTube voteOverall vote

Appareil:

Apple iPhone 13 Pro Max

Vote du site :

15,4%

Votez sur Twitter :

22,90%

Votez sur YouTube :

21.00%

Vote général :

20,66 %

Appareil:

Google Pixel 6

Vote du site :

19,1%

Votez sur Twitter :

16,50%

Votez sur YouTube :

16,00%

Vote général :

16,70%

Appareil:

Google Pixel 6 Pro

Vote du site :

22,1%

Votez sur Twitter :

25,50%

Votez sur YouTube :

29,00%

Vote général :

26,66 %

Appareil:

Samsung Galaxy S21 Ultra

Vote du site :

43,4%

Votez sur Twitter :

35,10%

Votez sur YouTube :

34,00%

Vote général :

35,98 %

Troisième manche : la finale

Robert Triggs / Autorité Android

Avec notre nouveau vainqueur de la deuxième place, la confrontation finale a été fixée pour le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Google Pixel 6 Pro. À ce stade du jeu, il semblait assez clair que le S21 Ultra avait les chiffres. Mais comme je l’ai mentionné dans notre dernier message de vote, les sondages précédents sur Android Authority avaient montré plus de soutien pour le Pixel 6 Pro par rapport au S21 Ultra. Pourrions-nous avoir un bouleversement sur nos mains?

Lors de notre grande finale, le S21 Ultra a encore une fois poursuivi sa domination de la concurrence, remportant la finale avec 55,11% des voix contre 44,89% pour le Pixel 6 Pro. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est, sans aucun doute, le choix des lecteurs pour le meilleur téléphone d’Android Authority de 2021.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra a poursuivi sa domination de la concurrence.

Fait intéressant, si vous jetez un œil au Pixel 6 Pro par rapport au S21 Ultra tout au long de la compétition (c’est-à-dire en rejetant tous les autres téléphones à chaque tour), cette répartition des votes était fondamentalement la même tout le temps. Voici comment le vote partagé entre ces deux téléphones a fonctionné à chaque tour de la compétition ainsi que dans l’ensemble. Maintenant, mes amis, c’est ce que vous appelez cohérent. Encore une fois, félicitations à Samsung pour la victoire et à tous ceux qui ont la chance de posséder un S21 Ultra !

AppareilRound 1Round 2Round 3 (final)Total (combiné)

Appareil:

Google Pixel 6 Pro

Tour 1:

43,41 %

2ème round:

42,56 %

Tour 3 (finale) :

44,89%

Total (combiné) :

43,81 %

Appareil:

Samsung Galaxy S21 Ultra

Tour 1:

56,59%

2ème round:

57,44 %

Tour 3 (finale) :

55,11 %

Total (combiné) :

56,19 %

Et c’est la fin de notre prix Choix des lecteurs pour 2021 ! Je voulais dire un merci spécial à chacun d’entre vous qui a voté sur le site et les réseaux sociaux et à ceux qui nous ont fait connaître leur téléphone préféré dans les commentaires. Nous avons encore beaucoup de contenu de fin d’année à venir dans la semaine à venir. Profitez des vacances, restez prudents, soyez bons les uns envers les autres et nous vous reverrons bientôt.

