Le Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge eSIM avec One UI 4.0 aux États-Unis

Samsung a commencé à déployer la prise en charge eSIM sur le Galaxy S21 Ultra exécutant l’interface utilisateur One 4.0 basée sur Android 12 aux États-Unis. Le dernier changement semble être arrivé discrètement sur l’appareil phare, et il est probablement également disponible sur les autres appareils Galaxy S21.

Alex Dobie d’Android Central peut confirmer que l’option eSIM est désormais disponible sur son Galaxy S21 Ultra (version américaine), comme le montre la capture d’écran à droite. La fonctionnalité n’est cependant pas une énorme surprise, car le Galaxy Note 20 Ultra a pris en charge eSIM de T-Mobile plus tôt cette année avec une mise à jour de sécurité.

Source : Alex Dobie / Android Central

La sortie coïncide avec le déploiement d’aujourd’hui de la première version bêta de One UI 4.0 sur la série Galaxy S21 aux États-Unis et en Europe. La mise à jour introduit une multitude d’améliorations telles que des widgets d’écran d’accueil repensés, un mode sombre amélioré, de nouveaux effets de charge, des fonctionnalités multitâches améliorées et des mises à jour de confidentialité, entre autres.

Des rumeurs ont circulé au moins depuis le début de cette année, indiquant une éventuelle sortie de la fonctionnalité eSIM sur les appareils Galaxy S21, qui n’avaient pas cette option au lancement. Ces rumeurs mentionnaient T-Mobile comme l’un des premiers opérateurs aux États-Unis à prendre en charge la fonctionnalité sur l’un des meilleurs téléphones Samsung via une mise à jour logicielle. Cela dit, la page d’assistance de T-Mobile ne mentionne pas encore les téléphones Galaxy S21 parmi les appareils prenant en charge eSIM.

Il convient de noter que eSIM est mentionné dans la page FAQ de Samsung pour la série Galaxy S21. Cependant, cette fonctionnalité n’était pas disponible sur la version américaine, c’est-à-dire jusqu’à présent.

L’option eSIM est déjà disponible sur la plupart des appareils Apple, à commencer par les modèles d’iPhone 2018, sa sortie sur les combinés phares de Samsung est donc logique, bien qu’un peu tardive. Cela dit, vous devez scanner un code QR fourni par votre opérateur pour utiliser eSIM. Cela signifie que la fonctionnalité ne fonctionne que pour un forfait cellulaire, sans option prépayée.

Si vous utilisez la nouvelle version bêta de One UI 4, faites-nous savoir si vous avez remarqué cette option sur votre Galaxy S21 et quel modèle vous possédez.

