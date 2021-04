Le Samsung Galaxy S22 avec appareil photo Olympus serait aussi impressionnant | La technologie

Si les rumeurs sont correctes, Samsung et Olympus sont en pourparlers pour collaborer au développement de matériel photographique pour les futurs mobiles. Afin que nous puissions faire un idéal du résultat de cette collaboration, ces rendus nous montrent à quel point le Galaxy S22 avec un appareil photo Olympus serait impressionnant.

Bien que nous ne sachions rien sur la série Galaxy S22 avant l’année prochaine, des rumeurs ont couru ces derniers jours qui ont attiré l’attention des médias internationaux sur le produit phare de Samsung en 2022.

Plus précisément, la marque sud-coréenne pourrait conclure un accord avec Olympus, la célèbre société de photographie japonaise, spécialisée dans l’optique et l’imagerie. Les fuites suggèrent que les deux sociétés pourraient s’associer pour le développement des prochaines caméras mobilesy compris le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy Z Fold 3.

L’information a été révélée par l’utilisateur de Twitter Yogesh et est également soutenue par le populaire leaker Ice Universe, qui a expliqué via le réseau social chinois Weibo que ses sources assuraient qu’il s’agissait d’une vraie nouvelle. Cependant, ni Samsung ni Olympus n’ont encore rien confirmé, nous devons donc prendre ces informations avec prudence et les mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’il y ait plus de données.

Maintenant que tout le monde parle de l’éventuel accord entre Samsung et Olympus, il n’a pas été temps pour eux d’apparaître les premiers rendus qui nous montrent à quoi pourrait ressembler le Galaxy S22 avec un appareil photo Olympus. Les images ont été réalisées par le graphiste Technizo Concept pour LetsGoDigital, et elles nous montrent à quel point le terminal serait impressionnant avec son équipement photographique prodigieux.

Ces dernières semaines, il a été dit que Samsung jouait avec l’idée d’un mobile avec un appareil photo de 200 mégapixels, de sorte que l’artiste a profité de ces informations pour les incorporer dans son croquis. Dans les rendus, nous pouvons voir un terminal avec un objectif de 200 mégapixels avec une taille extra large, idéal pour recevoir le maximum de lumière possible et améliorer la qualité des clichés sous un faible éclairage.

Le mobile phare de Samsung avec un écran AMOLED dynamique de 6,8 “120 Hz, ainsi qu’un appareil photo de 108 mégapixels ou un téléobjectif de 10 mégapixels. Le mobile de Samsung avec les meilleures fonctionnalités pour ceux qui exigent le meilleur.

Les informations qui ont été divulguées jusqu’à présent ne font pas référence à d’autres fonctionnalités possibles de l’appareil photo Galaxy S22, c’est donc tout ce que nous pouvons dire pour le moment.

Pour connaître la nouvelle série Galaxy S22, nous devrons attendre l’année prochaine, mais le Galaxy Z Fold 3 apparaîtra plus tôt sur la scène. Nous verrons si les rumeurs sont correctes et c’est le premier mobile Samsung avec un appareil photo Olympus.