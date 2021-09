Le Samsung Galaxy S22 devrait avoir une batterie plus petite que le S21

Plus tôt cette semaine, une fuite a suggéré que le Galaxy S22 pourrait être équipé d’un nouveau capteur ISOCELL GN5 50MP. Bien qu’il semble que le Galaxy S22 arrivera avec des mises à niveau majeures de l’appareil photo, une nouvelle rumeur prétend que le téléphone sera un déclassement par rapport au S21 dans un domaine clé.

Selon GalaxyClub, le Galaxy S22 utilisera une batterie portant le numéro de modèle EB-BS901ABY, qui aurait une capacité nominale minimale de 3 590 mAh. Sa capacité commercialisée devrait se situer autour de 3 700 mAh. Le Galaxy S21 utilise une batterie de 4 000 mAh, qui a une capacité nominale minimale de 3 880 mAh.

En ce qui concerne la durée de vie réelle de la batterie, le Galaxy S22 ne sera probablement pas très différent du S21. Même si le téléphone aura une batterie plus petite, il devrait utiliser un chipset Snapdragon 898 plus efficace aux États-Unis et l’Exynos 2200 de Samsung sur d’autres marchés. En plus d’un chipset plus efficace, il peut également utiliser plusieurs autres composants avec une efficacité énergétique améliorée.

Ce n’est pas seulement le Galaxy S22 qui devrait être livré avec une batterie plus petite que son prédécesseur. Le mois dernier, GalaxyClub avait signalé que le Galaxy S22 Plus serait susceptible d’emballer une batterie de 4 500 mAh.

Selon les rumeurs, le Galaxy S22 Ultra serait doté de la même batterie de 5 000 mAh que le meilleur téléphone Android de Samsung en 2021. Selon Ice Universe, le produit phare premium pourrait également être le seul téléphone de la série Galaxy S22 à prendre en charge des vitesses de charge de 45 W.

