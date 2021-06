Le Samsung Galaxy S22 pourrait avoir une taille d’écran plus petite, moins dans le modèle Ultra | La technologie

Samsung pourrait surprendre avec la taille de l’écran de sa prochaine gamme d’appareils Galaxy S22.

Il reste encore de nombreux mois, et néanmoins Samsung présentera probablement d’autres appareils en août lors d’un événement Unpacked, mais de nombreux utilisateurs ont sûrement déjà l’illusion d’acheter un nouveau Galaxy S début 2022, et pourraient surprendre par la taille. de l’écran.

Et c’est que bien qu’il soit normal de proposer des appareils avec des écrans de plus en plus grands ou du moins en gardant la même taille que la dernière itération, Samsung aurait pu décider de proposer des écrans un peu plus petits avec la nouvelle gamme d’appareils Galaxy S22.

L’information vient de Mauri QHD, un leaker avec une feuille de route très solide, où il prétend que le Galaxy S22 viendra sous trois tailles d’écran. Le modèle normal miserait sur 6,06 pouces, le modèle plus avec 6,55 pouces et le modèle Ultra avec 6,81 pouces.

Galaxy S226.06 “6,55” 6,81 “Seul Ultra est LTPO de ma source Hadès (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 – Mauri QHD (@MauriQHD) 11 juin 2021

Si les informations étaient vraies, seul le modèle Ultra conserverait un panneau d’affichage similaire à la génération actuelle. Pour référence, le Galaxy S21 a 6,2 pouces tandis que le modèle plus a 6,7 ​​pouces.

Le même leaker a également souligné que seul le Galaxy S22 Ultra aura LTPO. Grâce à cette technologie, cela permettrait à un appareil de passer plus efficacement d’un taux de rafraîchissement élevé qui consomme beaucoup d’énergie à un taux beaucoup plus faible, aidant ainsi la durée de vie de la batterie.

Cependant, les téléphones qui utilisent des panneaux LTPO comme le Galaxy S21 Ultra, ont réduit leur consommation d’énergie jusqu’à 16%.