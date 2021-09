Le Samsung Galaxy S22 pourrait faire face à un nouveau downgrade, pour le meilleur ou pour le pire

Avec les nouveaux pliables de Samsung sortis et entre les mains des consommateurs, l’attention a commencé à se déplacer sur ce que la société pourrait publier ensuite. La dernière rumeur pointe vers un choix de design intéressant pour le prochain Samsung Galaxy S22, qui pourrait plaire à certains utilisateurs selon leurs goûts.

Selon Ice Universe, le prochain produit phare de Samsung pourrait être lancé avec un écran de 6,06 pouces. À titre de comparaison, c’est plus petit que le Galaxy S21 et le Galaxy S20, qui disposent tous deux d’écrans de 6,2 pouces, et même un poil plus petit que l’écran du Galaxy S10 qui mesure 6,1 pouces. En fait, la taille de l’écran du S22 se situerait entre le S9 et le S10.

6.06 – Univers de glace (@UniverseIce) 17 septembre 2021

Si cela s’avère être le cas, cela correspondrait aux rumeurs selon lesquelles Samsung devrait équiper le Galaxy S22 d’une batterie plus petite que son prédécesseur. Cela pourrait également suggérer que Samsung commence lentement à revenir à des tailles d’écran plus petites, ce qu’Apple et ASUS ont fait avec leurs versions récentes.

Cela dit, étant donné la batterie plus petite, cela pourrait également être le moyen utilisé par Samsung pour niveler la consommation d’énergie, d’autant plus qu’il est susceptible d’être alimenté par un Snapdragon 895 plus efficace.

On ne sait pas pour le moment comment cela pourrait affecter d’autres modèles comme le Galaxy S22+ ou le S22 Ultra, mais la taille plus petite pourrait potentiellement creuser l’écart entre les modèles standard et Plus, qui n’ont principalement différé que par la taille ces dernières années.

Néanmoins, ce serait une décision curieuse pour Samsung, qui a popularisé les smartphones à grand écran avec certains de ses meilleurs téléphones Android comme la série Galaxy Note. Cependant, cela pourrait s’avérer être une bonne décision pour les personnes qui préfèrent les smartphones plus petits, car Ice Universe souligne que le corps de l’appareil serait même plus petit que celui du nouvel iPhone 13.

Cela vous dérangerait-il d’avoir un produit phare plus petit de Samsung ? Ou cela vous inciterait-il à envisager une variante Plus/Ultra ?