Le Samsung Galaxy S22 pourrait faire un pas en arrière bienvenu vers des tailles plus petites

in

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Selon les rumeurs, Samsung réduirait la taille des écrans du Galaxy S22. Le modèle régulier mesurerait un peu moins de 6,1 pouces de diamètre, tandis que les S22 Plus et Ultra seraient de 6,55 pouces et 6,8 pouces. Vous devrez toujours acheter l’Ultra pour obtenir un panneau LTPO.

Samsung pourrait vous soutenir si vous détestez la tendance des téléphones toujours plus grands. Selon Phone Arena, le pronostiqueur Mauri QHD a affirmé que la gamme Galaxy S22 diminuerait en taille sur la plupart des modèles.

L’écran du Galaxy S22 de base passerait de la taille de 6,2 pouces du S21 à une taille de 6,06 pouces plus maniable. Le S22 Plus, quant à lui, passerait de 6,7 pouces à 6,55 pouces. Seul le modèle Ultra resterait constant à environ 6,8 pouces.

En rapport: Les meilleurs petits téléphones Android

Cependant, vous devrez toujours vous contenter d’une taille plus grande si vous voulez un Galaxy S22 avec un écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température). La source de Mauri affirme que l’Ultra serait à nouveau le seul modèle avec un écran LTPO, ce qui en fait le meilleur choix si vous voulez moins de batterie avec des taux de rafraîchissement élevés ou des fonctions d’affichage toujours allumées.

Ce serait une décision légèrement inhabituelle pour Samsung, qui est légendaire pour ses dimensions croissantes à chaque génération. Le Galaxy Note d’origine était défini par son énorme écran de 5,3 pouces, par exemple. Cependant, ce n’est un secret pour personne que les fabricants de téléphones repoussent les limites de la main humaine. Une gamme de tailles Galaxy S22 plus petite pourrait être une reconnaissance du fait que certains téléphones sont tout simplement trop gros et que les fans peuvent parfois préférer l’ergonomie à une vaste toile visuelle.