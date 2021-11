Le Samsung Galaxy S22 sera écrasé par les iPhones si ces références divulguées sont réelles

Les derniers benchmarks rapportés pour le Samsung Galaxy S22 rendent le dernier chipset Snapdragon 989 décevant.

Les benchmarks, qui ont été découverts sur Geekbench par Aroged, affichent un score total de 1 163 sur le test monocœur, avec 2 728 sur le test multicœur. Par rapport au Galaxy S21 Plus de l’année dernière, le score monocœur s’est amélioré, mais les résultats multicœurs sont quelque peu inférieurs à ce que le score de 3 300 que le S21 Plus a pu atteindre.

Benchmarks du Samsung Galaxy S22 par rapport à l’iPhone 13 Pro Max

Source de l’image : Apple Inc

Le prochain produit phare de Samsung semble décevant par rapport au dernier iPhone. L’iPhone 13 Pro Max est considéré comme le téléphone le plus puissant du marché à l’heure actuelle, avec un score de 1 720 aux tests monocœur et 4 549 aux tests multicœurs. Sur la base des références que nous voyons actuellement ; Samsung a encore beaucoup de travail à faire si l’entreprise veut battre les performances d’Apple.

Les benchmarks ont également révélé que le modèle S22 utilise ici 8 Go de RAM. C’est la même quantité de RAM que celle du S21 Plus de l’année dernière. Il est intéressant de voir une telle différence dans ses performances globales jusqu’à présent.

Bien sûr, il est important de noter que ces références proviennent d’un appareil de pré-version. L’appareil pourrait toujours attendre des optimisations et des mises à jour avant sa sortie complète. Samsung prévoit également de lancer une version du S22 avec son chipset Exynos 2200. Il est possible que la puce offre un avantage en termes de performances par rapport à l’iPhone. Cependant, aucun point de repère pour un S22 fonctionnant sur ce SoC n’a encore fait surface.

Les références du Galaxy S22 pourraient s’améliorer

Android 12 fonctionnant sur les téléphones Google Pixel 6. Source de l’image : Google

Mais le Galaxy S22 n’est pas seulement battu par l’iPhone. Comme mentionné ci-dessus, les scores multicœurs du S21 Plus sont supérieurs à ceux du S22. De même, les références du OnePlus 9 Pro sont tout aussi élevées dans les scores multicœurs. Ce téléphone a marqué 1 126 en monocœur et 3 685 en multicœur. Cet appareil comprenait le Snapdragon 888, où le nouveau S22 exécutera un Snapdragon 898.

Les résultats que nous voyons actuellement proviennent d’un premier appareil, cependant, et les techniciens s’attendent à ce que ces chiffres soient plus élevés que ceux de la génération précédente une fois les références de sortie arrivées. Même si Samsung parvient à optimiser les performances et à améliorer les références du S22, il est peu probable qu’il bat l’iPhone 13 Pro Max.