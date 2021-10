Le Samsung Galaxy S22 Ultra arriverait avec un nouvel ensemble d’appareils photo et ce seraient ses spécifications | La technologie

Les données des caméras qui seront intégrées à l’arrière du Samsung Galaxy S22 Ultra ont été filtrées et pointeraient vers le haut dans la section photographie.

Les nouveaux terminaux Samsung ont déjà commencé à hanter l’imaginaire collectif de toutes les personnes qui se sentent intéressées par le secteur technologique. Et, est-ce que ces appareils haut de gamme n’ont toujours pas de date de lancement sur le marché.

En effet, ils devraient arriver au cours du premier trimestre de l’année 2022. Allez, il reste plusieurs mois pour pouvoir avoir l’un de ces terminaux en main. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les fuites attendent le lancement de l’appareil.

Malgré le fait qu’il reste encore de nombreux mois avant de pouvoir les voir, les fuites sont de plus en plus fréquentes. Le dernier connu est qu’ils auraient un ensemble de caméras très intéressant et, surtout, qui pointe vers le trône du haut de gamme.

Cette fuite vient de la main d’un utilisateur bien connu de Twitter qui se consacre à la diffusion de données sur des terminaux qui n’ont pas encore été lancés sur le marché. Ce qu’il a publié dans le tweet sont presque des données attendues sur une fiche technique d’un terminal.

Appareil photo S22 Ultra108mp Version améliorée du HM3 principal 1 / 1,33 « 0.8 um F1.8 FOV 8512MP 0.6X sony 1/2.55 » 1.4um F2.2 FOV 120 10MP 10X nouveau sony 1 / 3.52 « 1.12um F4.9 FOV 1110MP 3X nouveau sony 1 / 3,52 « 1.12um F2.4 FOV 36 – Univers de glace (@UniverseIce) 26 octobre 2021

L’appareil photo principal du Samsung Galaxy S22 Ultra serait un capteur amélioré de 108 mégapixels avec une ouverture focale f / 1.8, la vérité est que ce capteur est une légère modification de l’ISOCELL HM3 que nous avons vu dans le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le capteur secondaire serait signé Sony et serait de 12 mégapixels, il serait destiné à être un ultra grand angle. L’ouverture focale de ce capteur serait de f/2,2 donc on s’attendrait à ce qu’il fonctionne bien même dans des situations de faible luminosité.

Sony signerait également les deux capteurs suivants, tous deux destinés au zoom optique et dotés de 10 mégapixels de résolution. Bien sûr, la différence serait dans les grossissements : jusqu’à 3 augmentations optiques la troisième et 10 augmentations optiques la quatrième.

Ces données sont encore des ouï-dire, alors prenez-les avec une certaine prudence. Il faudra attendre le lancement officiel de Samsung pour connaître les vraies données sur la section photographique du futur Samsung Galaxy S22 Ultra.