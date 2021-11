Le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait un écran quasiment sans courbe, l’entreprise va-t-elle abandonner ce type d’écran ? | La technologie

Un initié a fait allusion à la forme du prochain téléphone Samsung et il semble que la courbure de son écran sera minime. Étant l’entreprise pionnière dans ce type d’écrans, on se demande si elle a décidé de mettre cette construction de côté.

Samsung est l’une des entreprises qui a popularisé les écrans incurvés dans les mobiles. Sa technologie a décollé et était populaire auprès du public, ce qui a amené même d’autres entreprises à commencer à utiliser des écrans incurvés.

Avec les rumeurs constantes et fuites autour du Samsung Galaxy S22 Ultra, il n’est pas surprenant que l’on apparaisse qui a à voir avec sa forme et son design. Cela a à voir avec son écran et la courbure qu’il aura et il semble qu’il perdra de la courbure par rapport aux modèles du passé.

D’après la fuite de @UniverseIce, l’écran du prochain téléphone de la marque aurait une courbure inférieure à celle du Galaxy Note 10, un appareil qu’il remplacerait sur le marché.

Il a été confirmé que la courbure du S22 Ultra est plus petite que celle du Note20 Ultra et peut être similaire ou légèrement inférieure à celle du Note10 +. – Univers de glace (@UniverseIce) 2 novembre 2021

Même s’il ne s’agit que d’une rumeur, il y a deux raisons de commencer à y croire. D’une part, l’initié en question a rapporté à d’autres reprises correctement les modèles de la marque. Il est pris en compte grâce aux fois où il a mis le doigt sur la tête.

D’un autre côté, il n’y a pas si longtemps, certains rendus ont été divulgués dans lesquels le téléphone serait vu de différents points de vue. Déjà sur ces images une courbe moins prononcée a pu être observée, ce qui ferait gagner en force la filtration.

Cette nouvelle ne doit pas être si mauvaise. Les écrans plus plats ont tendance à être moins vulnérables aux chocs. Ils rendent également moins possible la saisie par inadvertance et les images sur les bords de l’écran sont souvent mieux visualisées.

Dans les récents téléphones Samsung, nous avons vu que leurs moniteurs sont devenus complètement plats. Rappelons que le Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus n’avaient pas d’écrans incurvés et il semble que le prochain S22 va continuer sur cette lancée, ce qui nous fait penser que la marque va abandonner cette fonctionnalité dans ses appareils.