Le Samsung Galaxy S22 Ultra fuit dans toute sa splendeur: conception de type Galaxy Note, prise en charge du S-Pen, autres détails

Le prochain téléphone haut de gamme Galaxy S de Samsung, alias le Galaxy S22 Ultra, a complètement fuité, avec l’aimable autorisation d’Evan Blass. Le pronostiqueur en série a partagé ce qui semble être un rendu officiel du téléphone en question le montrant sous tous les angles perceptibles. Le rendu confirme que le Galaxy S22 Ultra sera doté d’un design de type Galaxy Note avec un silo pour loger le stylet S-Pen fourni.

En phase avec les attentes et les circulations sur Internet, le téléphone devrait être davantage ce qui a déjà fait l’objet de spéculations. Au départ, il y avait une confusion quant à la façon dont l’appareil photo serait disposé à l’arrière du téléphone, mais cela a récemment été réglé car le nouveau look montre que chaque objectif a été clouté séparément à l’arrière du téléphone.

Parmi les autres caractéristiques notables dévoilées dans la récente fuite de l’appareil, citons l’inclusion d’un S-Pen et une ressemblance étroite avec l’appareil de la série Note. Outre le design, il semble y avoir d’autres similitudes avec le Galaxy Note 20 Ultra, notamment l’écran qui semble presque identique avec des bords incurvés sur les côtés.

Sur le plan du design, le téléphone semble s’intégrer au modèle classique de la série Note avec un design carré. Cependant, le module de caméra est supposé avoir été remanié dans ce téléphone. Il a également été supposé que le téléphone a été conçu pour fonctionner sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Cependant, il existe une série de rapports qui indiquent que le téléphone sur d’autres marchés tels que l’Inde, le Royaume-Uni et l’UE sera conçu pour fonctionner. sur le SoC Exynos 2200.

Samsung devrait lancer la série Galaxy S22 en février 2022.

