Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait ne pas apporter de gains intéressants pour l’appareil photo

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le Samsung Galaxy S22 Ultra peut utiliser une configuration de caméra similaire à celle de son prédécesseur. Cela inclut l’utilisation de deux objectifs zoom dédiés 10MP. Les Galaxy S22 et S22 Plus peuvent voir les améliorations de caméra les plus spectaculaires des trois.

Samsung a utilisé le modèle Ultra dans sa gamme de série S pour pousser certaines technologies passionnées, le zoom de l’appareil photo étant l’un de ses principaux objectifs. Cependant, le Galaxy S22 Ultra peut ne pas voir de gains spectaculaires dans ce domaine. Selon une nouvelle rumeur, le Galaxy S22 Ultra pourrait utiliser un matériel de caméra similaire à celui du Galaxy S21 Ultra.

Les détails du site néerlandais Galaxy Club suggèrent que le prochain haut de gamme de Samsung utilise deux objectifs zoom dédiés. Bien que cela se répercute dans les fuites précédentes, les détails du capteur diffèrent légèrement. Le site ajoute que le S22 Ultra utilisera des capteurs 10MP placés derrière un objectif zoom et un objectif périscope, et non des capteurs 12MP comme on le croyait initialement. En ce qui concerne la plage de zoom, l’une des caméras embarquerait un zoom 10x, ce qui ne serait pas non plus une amélioration par rapport à son prédécesseur.

La fin de l’innovation des caméras Ultra ?

La série Ultra de Samsung a constamment poussé les références de zoom du plus haut niveau de l’entreprise. Le S20 Ultra est arrivé avec un téléobjectif de 48 MP permettant un zoom optique hybride 10x. Il a également utilisé son capteur 108MP pour activer le zoom spatial 100x. Ce n’était pas génial, cependant. Le S21 Ultra a connu une nette amélioration, introduisant deux téléobjectifs dédiés. Cela a considérablement augmenté ses performances de zoom par rapport au S20 Ultra. Cependant, il semble maintenant que le S22 Ultra ne verra aucune amélioration ou gain de zoom notable, du moins pas en termes de matériel de capteur ou de portée de zoom.

Bien sûr, ce n’est pas une mauvaise chose. Le Galaxy S21 Ultra est un téléphone appareil photo admirable. Mais ceux qui considèrent les améliorations de l’appareil photo comme une raison principale de la mise à niveau pourraient être laissés pour compte. Samsung pourrait néanmoins penser que les capacités de zoom de son produit phare sont adéquates et se concentrer ailleurs sur son développement. Les amateurs de performances de jeu pourraient passer par le SoC Exynos 2200 avec des graphiques AMD.

Le Galaxy Club a également fait écho à un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo grand angle de 12 MP aux modèles Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus. Cela suggère que les modèles phares de base de Samsung pourraient voir des améliorations de caméra générationnelles plus spectaculaires.

La série Galaxy S22 est attendue au début de 2022, il y a donc beaucoup de temps pour que les détails changent. Samsung n’a pas encore confirmé les spécifications de sa prochaine série phare, alors comme pour toutes les fuites, prenez ces détails avec une pincée de sel.