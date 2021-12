Le Samsung Galaxy S8 de 2017 reçoit une mise à jour logicielle surprise à quelques semaines de 2022

Mais ça vient de Verizon, donc nous avons quelques questions

Les Galaxy S8 et S8+ étaient de très bons téléphones pour leur époque, mais cette époque est révolue depuis longtemps… ou l’est-ce vraiment ? Certains propriétaires longue distance reçoivent maintenant une nouvelle mise à jour logicielle pour l’appareil et nous avons quelques questions à ce sujet.

La mise à jour, publiée aujourd’hui, provient de Verizon qui a lancé ce qu’il considère comme sa 39e mise à jour logicielle pour les Galaxy S8 et S8+ avec la version G95xUSQU8DUJ1. Curieusement, nous ne voyons aucune information sur le niveau de correctif de sécurité pour cette mise à jour, juste une note indiquant qu’elle fournira des « améliorations de performances ». SamMobile note que les appareils S8 en France ont reçu des correctifs de sécurité de novembre cette semaine, mais il n’est pas clair si ces mises à jour sont liées entre elles – après tout, Verizon gère à distance les bloatwares dans ces mises à jour depuis longtemps.

AT&T et T-Mobile ont transmis leurs dernières mises à jour en avril et mai, mais n’ont pas dépassé le correctif de sécurité de décembre 2020. Les deux mises à jour précédentes de Verizon ont eu lieu en février et en mai.

La série Galaxy S8 a obtenu sa liste complète de mises à jour logicielles promises, passant d’Android 7 à 9 et plus de 3 ans de correctifs de sécurité.

