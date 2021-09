Le Samsung Galaxy Tab S7 FE est-il livré avec un stylet S dans la boîte ?

Meilleure réponse: Oui, la nouvelle Samsung Galaxy Tab S7 FE est livrée avec un stylet S dans la boîte. Sans frais supplémentaires, vous pouvez utiliser ce stylet emblématique pour effectuer facilement plusieurs tâches et prendre des notes manuscrites sur l’écran 12,4 pouces de la tablette.

Pourquoi ai-je besoin d’un stylet S avec mon Samsung Galaxy Tab S7 FE ?

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est la dernière tablette Samsung et son prix est inférieur à celui de la Samsung Galaxy Tab S7, qui est l’une des meilleures tablettes Samsung que vous puissiez obtenir. Comme le S7, le Samsung Galaxy Tab S7 FE est livré avec un stylet S dans la boîte pour que vous puissiez naviguer, dessiner et écrire sur l’écran TFT 2 560 x 1 600 de 12,4 pouces de la tablette. Lorsque vous avez terminé, le S Pen s’enclenche magnétiquement sur le côté de la tablette pour un transport et un chargement faciles.

Le S Pen a été introduit pour la première fois sur le Galaxy Note 20 Ultra, et bien que vous puissiez utiliser un Galaxy Note S Pen avec cette tablette, il est préférable de s’en tenir à celui de la boîte. Le S Pen est un outil extrêmement utile si vous aimez prendre des notes, concevoir des illustrations ou créer des croquis, mais c’est aussi un moyen sympa de naviguer dans les pages Web et les applications.

Si vous prévoyez d’utiliser votre tablette pour un travail créatif, vous remarquerez probablement la pointe souple, la sensibilité à la pression et la faible latence de ce stylet S Pen, qui est inférieure à 30 ms et donne l’impression que vous utilisez le stylet sur la tablette. à l’aide d’un vrai stylo sur papier. Comme le Samsung Galaxy Tab S7, le S Pen du Galaxy Tab S7 FE a une latence précise de 9 ms.

Que puis-je faire avec mon stylet Samsung Galaxy Tab S7 FE S ?

Source : Samsung

Bien que vous puissiez utiliser cette tablette Samsung uniquement pour le divertissement et les jeux, elle est également idéale pour la productivité. Grâce à Multi-Active Window, vous pouvez utiliser trois applications simultanément sur le même écran et effectuer plusieurs tâches. Cela signifie que vous pouvez regarder une vidéo, prendre des notes et rédiger un e-mail en même temps.

Concernant la prise de notes, Samsung Notes peut transformer vos gribouillis manuscrits en texte en temps réel et éditer le texte avec des gestes simples. Il existe également une fonctionnalité unique qui analyse le contenu que vous créez et peut suggérer automatiquement des balises pour garder vos fichiers organisés. Vous pouvez également marquer des PDF, signer des documents et surligner du texte.

En plus de la prise de notes, du dessin d’images détaillées à main levée et du multitâche, vous pouvez utiliser votre S Pen avec l’application PENUP, qui est un réseau social pour tous ceux qui aiment dessiner et partager leur travail avec d’autres créatifs. Vous bénéficierez également d’un essai gratuit de 6 mois de Clip Studio Paint inclus avec la tablette, qui vous permet d’illustrer et de créer des bandes dessinées avec votre S Pen. Et si vous souhaitez faire passer votre expérience de prise de notes au niveau supérieur, l’application Noteshelf incluse offre plus de flexibilité dans la façon dont vous prenez des notes.

Qu’est-ce que la Samsung Galaxy Tab S7 FE offre d’autre ?

Source : Samsung

Cette tablette compatible 5G pourrait être une mise à niveau à considérer si vous possédez une ancienne tablette Samsung Galaxy comme la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. La Galaxy Tab S7 FE est proposée en quatre couleurs distinctes : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 750G qui rend l’utilisation de cette tablette un plaisir (bien que les performances ne soient pas aussi impressionnantes qu’avec le Samsung Galaxy S7), et il comprend jusqu’à 4 Go de RAM avec 64 Go d’espace de stockage et jusqu’à 1 To avec un carte Micro SD.

Avec la batterie de 10 090 mAh de la tablette, vous aurez jusqu’à 13 heures d’utilisation et vous atteindrez une charge complète en 90 minutes environ, grâce à la charge ultra-rapide de 45 W. La Samsung Galaxy Tab S7 FE peut également prendre un selfie ou un appel vidéo Zoom. Il y a une caméra arrière de 8 MP et une caméra avant de 5 MP qui vous permettent de rester centré en mode paysage, et trois microphones autour de l’écran qui garantissent que votre voix est claire. Pour couronner le tout, il existe deux haut-parleurs AKG et la prise en charge de Dolby Atmos pour une expérience audio améliorée.

Notre choix

Tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 Go 12,4″

Étudier, travailler ou jouer

Le Samsung Galaxy Tab S7 est livré avec un matériel incroyable, des spécifications et un puissant stylet S Pen que vous pouvez utiliser sur son écran de 12,4 pouces tout en créant des illustrations, en prenant des notes ou en multitâche en déplacement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tiens-toi tranquille, veux-tu ?

Soutenez votre tablette avec l’un de ces supports

Nous avons tous vu les guides d’auto-assistance sur la fabrication d’un support de tablette à faire soi-même, mais ma question est la suivante : pourquoi s’embêter ? Avoir un support pratique sur vous tout le temps est bien mieux.