Le Samsung Galaxy Unpacked Part 2 sera tout pliable et tout en couleurs | La technologie

Samsung nous invite à profiter d’un événement très coloré le 20 octobre, avec éventuellement une nouvelle gamme de couleurs pour ses terminaux les plus populaires.

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Samsung prévoyait d’organiser une surprise Galaxy Unpacked Part 2 pour ce 20 octobre, un événement qui, compte tenu d’autres similaires de la société sud-coréenne, nous a invités à penser que nous allions avoir l’annonce de nouveaux terminaux mobiles tels que le Galaxy S21 FE.

Mais il semble que ce ne sera pas comme ça, et c’est que Samsung a publié un teaser sur l’événement qui semble être exclusivement sur les couleurs et aussi sur le pliage, mais pas de nouveaux appareils, mettant en avant des lancements comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Dans ce teaser, nous pouvons voir comment le géant de la technologie met un trio d’extraterrestres dans la mêlée qui utilisent des chapeaux de marque Samsung Galaxy pendant qu’ils jouent à se personnaliser avec différentes couleurs.

Grâce à l’outil virtuel appelé Studio Galaxie, ces petits êtres ont le choix entre des dizaines de couleurs et peuvent changer de chemise en temps réel.

Cela semble augurer que les Sud-Coréens lanceront une grande variété de nouvelles couleurs pour le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3, pouvant même opter pour un type de design ou de couleur personnalisée que l’utilisateur peut choisir avant d’acquérir l’appareil via charger.

Il n’est pas exclu que la mise à jour Une interface utilisateur 4 qui est actuellement en version bêta montre une autre fonctionnalité de couleur ou de nombreuses autres fonctionnalités.

Cet événement coïncidera pratiquement avec celui de Google où ils annonceront le Pixel 6 et à ce moment aussi Apple organisera un autre événement, avec lequel les Sud-Coréens auront une grande concurrence pour donner de la visibilité à leurs nouveaux produits ou services.