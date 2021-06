Le Samsung Galaxy Watch 4 est magnifique dans ces nouveaux rendus divulgués

in

Les fuites de la Samsung Galaxy Watch 4 s’intensifient, ce qui ne peut que suggérer que la smartwatch arrive bientôt. La dernière fuite de 91mobiles montre des rendus de presse très officiels de la prochaine smartwatch.

Les rendus montrent la smartwatch avec ses prétendues variantes de couleurs. Il semble y avoir quatre coloris différents, y compris ce qui ressemble à Mystic Bronze de la série Galaxy Note 20 et plusieurs options de couleur pour le bracelet.

À partir des images, vous pouvez repérer certaines des spécifications au dos de la montre. Cela comprend le GPS intégré, l’indice de durabilité MIL-STD 810G, la résistance à l’eau de 5 ATM et le Gorilla Glass DX+ recouvrant l’écran. La montre sera apparemment disponible en tailles 40 mm et 44 mm.

Les images sont très similaires aux rendus divulgués qui ont été dévoilés l’autre jour. Ces rendus étaient à l’origine supposés être la Galaxy Watch Active 4, mais apparemment, nous examinons la montre standard 4. Curieusement, cela pourrait signifier que Samsung se débarrasse de la lunette tournante physique trouvée sur la Galaxy Watch 3 car il n’y a pas Il ne semble pas en être un sur ces images.

Les spécifications complètes de la montre sont inconnues, mais on dit qu’elle est alimentée par une puce Exynos de 5 nm et dispose d’une capacité de batterie assez similaire à celle de la Galaxy Watch 3. Il a récemment été laissé entendre que la smartwatch serait dotée d’un capteur BIA pour mesurer la composition de la graisse corporelle. Cette fonctionnalité se trouve normalement dans les balances intelligentes et pourrait placer la Galaxy Watch 4 bien en avance sur les meilleures montres intelligentes Android.

Compte tenu de l’aspect officiel de ces images, il ne faudra pas longtemps avant que Samsung dévoile ses prochaines montres intelligentes. La société devrait montrer davantage sur la nouvelle plate-forme unifiée Wear OS la semaine prochaine au MWC. La société peut choisir cette fois-ci de dévoiler ses nouvelles montres intelligentes, mais ne retenez pas votre souffle car elles pourraient plutôt être lancées plus tard cette année avec le Galaxy Z Fold 3.

