Meilleure réponse: Oui, la Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic prennent en charge la lecture de musique hors ligne. Vous pouvez lire des pistes stockées en interne ou enregistrées hors ligne à partir d’applications comme Spotify.

Le Samsung Galaxy Watch 4 prend-il en charge la lecture de musique hors ligne ?

Les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont fraîchement sorties du four, et il y a déjà une file de clients affamés qui attendent de mettre la main dessus. Nous avons examiné le duo et pouvons témoigner de l’enthousiasme suscité par les nouvelles montres Samsung vantant Wear OS 3. La popularité a suscité de nombreuses questions sur les montres intelligentes, et les gens s’interrogent sur des choses comme la compatibilité du chargement sans fil Qi et la lecture de musique hors ligne.

Vous pouvez être assuré que les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic prennent en charge la lecture de musique hors ligne. Étant donné que la nouvelle série Watch 4 exécute Wear OS 3 prête à l’emploi, le Google Play Store est préinstallé. Cela signifie que vous pouvez installer des applications tierces telles que Spotify et YouTube Music pour stocker votre musique à bord pour une lecture hors ligne. Cependant, n’oubliez pas que vous aurez peut-être besoin d’un compte premium pour lire des morceaux sans connexion Internet sur certaines applications.

Tant que l’application prend en charge la lecture hors ligne, elle vous permettra de jouer de la musique sur votre smartwatch sans Internet. Vous pouvez trouver toutes les applications musicales disponibles pour Wear OS dans la section “Regarder les applications” du Google Play Store et vérifier celles qui sont compatibles. C’est un changement bienvenu car auparavant, les montres intelligentes comme la Samsung Galaxy Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch Active 2 étaient limitées à la lecture de chansons à partir de Spotify Premium et du lecteur de musique intégré.

Alternativement, il y a 16 Go de stockage interne dans toutes les variantes des montres (LTE et Bluetooth), vous pouvez donc également ajouter vos propres fichiers de musique aux montres intelligentes Samsung. Bien entendu, si vous enregistrez des fichiers audio sur le stockage embarqué de votre montre, il va sans dire que vous pourrez les écouter hors ligne.

N’oubliez pas qu’il n’y a pas de haut-parleurs ni de prise audio sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Cela signifie que vous devrez écouter de la musique via des écouteurs et des écouteurs sans fil. Cela s’applique à la lecture audio en ligne et hors ligne de manière universelle.

