Le Samsung Galaxy Z Flip 3 aurait bientôt un rival, Motorola confirme qu’il travaille sur le Razr 3 | La technologie

Motorola aurait en main son nouvel appareil pliable, le Razr 3 qui viendrait concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Huawei P50 Pocket.

Les téléphones à clapet sont l’avenir, mais pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’options parmi lesquelles choisir. Peu de fabricants ont osé cette nouvelle façon d’appréhender les appareils mobiles, mais il semble que de plus en plus d’entreprises aient plié dans leurs projets d’avenir.

Au départ, le constructeur qui misait le plus sur le pliage était Samsung avec ses deux propositions aux formats différents. L’arrivée du Galaxy Z Flip et du Galaxy Z Fold a incité d’autres sociétés à oser lancer leurs propres appareils et l’une de ces sociétés était Motorola.

La façon dont Motorola comprenait le pliage était de créer un appareil qui rappelait le passé dans un tout nouveau format, c’est ainsi que le Motorola Razr est né. Cet appareil est venu pour les plus nostalgiques, mais avec un intérieur pour les utilisateurs qui regardent vers l’avenir.

Motorola est resté dans l’ombre alors que Samsung déployait de nouvelles générations de ses appareils pliables, mais le sommeil semble être terminé. L’entreprise elle-même a confirmé qu’elle préparerait déjà son nouveau Motorola Razr 3. Cet appareil deviendrait l’un des principaux concurrents du Galaxy Z Flip 3.

Bien sûr, 2022 vise à être une année au cours de laquelle les fabricants d’appareils mobiles rejoignent le train en marche du pliage. On a déjà vu les différentes annonces ces dernières semaines, Huawei a déjà entre les mains une coque pliable qui serait le Huawei P50 Pocket.

Motorola pourrait être en retard au jeu du pliage avec cette nouvelle génération, mais tout dépendra de la manière dont ils miseront sur ce format et de la manière dont ils sauront agrémenter leur nouveau pliage.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre de voir et de découvrir ce que ceux de Motorola ont en main avec leur nouveau Razr 3, même si nous devrons également prendre en compte le reste des concurrents.