Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est vu dans toute sa splendeur : design et fonctionnalités clés | La technologie

Tout indique que la présentation du Samsung Galaxy Z Flip 3 approche à grands pas, mais grâce à une nouvelle fuite massive, nous n’aurons pas à attendre pour connaître son design et ses fonctionnalités clés. C’est ce que l’on attend du nouveau téléphone à clapet pliable de Samsung.

La présentation des nouveaux téléphones portables pliables de Samsung approche, et au fil des mois, les rumeurs s’intensifient. Jusqu’à présent, de nombreux détails des deux terminaux à écran flexible attendus sont apparus, mais maintenant Une nouvelle fuite a révélé le Samsung Galaxy Z Flip 3 dans toute sa splendeur.

L’information nous parvient par le biais du média spécialisé GizNext, qui a publié un rapport qui ne laisse rien à l’imagination. La note nous montre des rendus dans lesquels nous pouvons voir le design du nouveau téléphone mobile à clapet de Samsung et ses différentes variantes de couleurs, révèle les principaux changements par rapport à la génération précédente, indique les spécifications attendues et indique quel sera le prix et la date de lancement.

Le successeur du Galaxy Z Flip 5G sera équipé d’un écran principal flexible Super AMOLED avec les mêmes dimensions que le modèle original, 6,7 pouces, avec un rapport hauteur/largeur de 25: 9. En échange, l’écran externe va s’agrandir considérablement, va avoir une diagonale de 1,9 pouces. Grâce à cela, vous offrirez beaucoup plus d’informations en un coup d’œil.

Le Galaxy Z Flip 3 sera équipé d’une double caméra arrière avec deux capteurs de 12 Mpx, mais cette fois le module aura une configuration verticale au lieu d’une horizontale. Le cerveau sera le Processeur Snapdragon 888, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne l’autonomie, d’après les rumeurs précédentes, nous savons qu’il montera une batterie de 3 300 mAh et qu’il manquera de charge sans fil inversée, contrairement au Galaxy Z Fold 3.

Les options de couleur seraient les suivantes : vert clair, violet, beige, gris, noir, rose, bleu foncé et blanc.

Samsung Galaxy Z Flip 3 : prix et disponibilité

Pour le moment, la date du prochain Samsung Unpacked n’a pas été officiellement annoncée, mais si l’on regarde les rendus dans lesquels le terminal apparaît plié vous pouvez voir une date, le 11 août. Cela signifie-t-il que la présentation du Galaxy Z Flip 3 aura lieu ce jour-là ?

Quant au prix, les rumeurs précédentes disent qu’il sera moins cher que prévu et qu’en Espagne il serait d’environ 1 200 euros.