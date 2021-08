Le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera un smartphone haut de gamme et il semble donc La technologie

C’est tout ce que le tout nouveau et exotique Samsung Galaxy Z Flip 3 nous offrira.

Il ne reste plus grand-chose à Samsung à montrer dans l’imminent Unpacked qui se tiendra le 11 août car les récentes fuites du Galaxy Z Fold 3, celle de sa nouvelle montre Galaxy Watch4 et même les écouteurs Galaxy Buds 2, ajoutent maintenant des détails fin de Galaxy Z Flip 3.

Et c’est que le support Winfuture a les derniers détails concernant la conception et les spécifications du Galaxy Z Flip 3 et ils sont conformes aux rumeurs précédentes. Cet appareil pliable comportera un Écran interne de 6,7 pouces à une résolution de 1080 × 2640 px et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. l’écran externe sera de 1,9 pouces à une résolution de 260 × 512.

À l’intérieur, il porterait un Processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et des configurations commerciales de 128 ou 256 Go de stockage. En ce qui concerne les caméras, j’aurais un 12 MP f/1.8 principal avec OIS et un 12 MP f/2.2 à mise au point fixe ultra-large. Sur l’écran intérieur se trouve une caméra selfie perforée de 10 MP f / 2.4. L’appareil fonctionnera sous Android 11 avec la couche de personnalisation One UI 3.1.

Vous vous entourerez de matériaux de qualité, car cependant le dos de l’appareil sera en verre et recouvert de Gorilla Glass Victus.

Oui, il aura un capteur d’empreintes digitales mais monté d’un côté, indice IPx8 résistant à l’eau mais pas à la poussière, compatibilité double SIM, Batterie 3300mAh et des dimensions de 166 x 72,2 x 6,9 mm lorsqu’il est ouvert, et pèse 183 g.

Et non, ce ne sera pas l’un des appareils bon marché, car il pourrait être commercialisé en Europe pour 1099 € dans son édition de base et il arriverait en trois coloris.

Dans tous les cas, si vous êtes un amoureux de ce type d’appareil, vous adorerez sûrement investir dans un téléphone pliable avec ces caractéristiques.