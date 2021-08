Meilleure réponse: Oui, lors de la sortie du Samsung Galaxy Z Fold 3, il a été confirmé que le pliable est résistant à l’eau. La troisième génération d’appareils pliables de Samsung a un indice d’étanchéité IPX8, mais n’est pas classée pour la résistance à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est-il résistant à l’eau ?

Samsung est entré pour la première fois dans le monde des appareils pliables avec le lancement du Galaxy Fold en 2019. Depuis lors, nous avons vu l’idée évoluer et se matérialiser sur trois générations de téléphones pliables Galaxy Z Fold et Z Flip. Outre des améliorations évidentes telles que la mécanique des charnières et les spécifications internes, le Galaxy Z Fold 3 de troisième génération porte également un indice d’étanchéité IPX8.

Si vous ne savez pas ce que signifient les indices IP, il s’agit d’une norme établie par l’International Protection Marking. Chaque lettre et chaque chiffre suivant l’IP indiquent le niveau de protection de l’appareil contre la poussière et l’eau. Dans le cas du Z Fold 3, l’indice IPX8 signifie une protection contre l’eau douce lorsqu’il est immergé à plus d’un mètre de profondeur. Le « X » signifie que Samsung n’a pas testé la résistance à la poussière du téléphone pliable.

Ne pas tester quelque chose ne signifie pas que le Z Fold 3 est entièrement vulnérable à la poussière. Comme nous l’avons expliqué dans notre article pratique pour Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, il y a des micro-brosses à l’intérieur des charnières du Z Fold 3 qui sont conçues pour empêcher les particules telles que la poussière et les peluches de poche d’entrer dans le mécanisme de pliage. La poussière pénétrant dans les charnières pourrait entraîner un désastre, c’est donc bien qu’il y ait un moyen de dissuasion intégré.

Samsung a largement amélioré ses appareils pliables et a pris en compte les commentaires des utilisateurs tout en améliorant les téléphones pliables. Les problèmes de charnière, les bogues logiciels et de nombreux autres problèmes ont été bien traités. Avec le temps et les commentaires des utilisateurs, Samsung a fait un pas de plus vers le perfectionnement de ses pliables. Tout comme la plupart des meilleurs téléphones Samsung ont tous des indices IP, le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont également des téléphones résistants à l’eau.

