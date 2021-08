Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est plus durable, mais les réparations d’écran ne seront pas bon marché

Lorsque Samsung a lancé les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, il a beaucoup parlé de la durabilité améliorée de ses nouveaux pliables. Maintenant, Samsung prend plus de temps pour discuter des mesures prises pour rendre ses téléphones plus durables, ce qui est rassurant compte tenu du coût de réparation des écrans de l’appareil.

Samsung a utilisé un matériau en aluminium amélioré appelé “Armor Aluminium” qui, selon la société, est plus fin et plus léger. Cela devrait rendre les téléphones moins sujets aux rayures ou aux bosses. Samsung a également discuté des défis liés à la résistance à l’eau de ses pliables, notamment en raison du mécanisme de charnière. Pour cette raison, Samsung a dû utiliser une solution anticorrosion et une lubrification de la charnière pour éviter la rouille.

En ce qui concerne les écrans, il y a Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière, ce qui devrait aider à empêcher les écrans de se rayer et à les protéger des chutes. En ce qui concerne les écrans internes, Samsung utilise son verre ultra-mince avec un polymère protecteur et un nouveau matériau en polyéthylène téréphtalate (PET) pour protéger l’écran. Notre Jerry Hildenbrand explique pourquoi le nouveau PET de Samsung est si important, mais en un mot, il est flexible et plus durable que les précédents protecteurs d’écran pliables de Samsung.

C’est également une des raisons pour lesquelles le Galaxy Z Fold 3 peut utiliser les nouveaux S Pen, qui sont conçus de manière à protéger l’écran. Et c’est une bonne chose, compte tenu du coût du remplacement des écrans des meilleurs téléphones pliables de Samsung.

Essentiellement, essayez de ne pas casser votre écran. Ni les téléphones ni les réparations ne sont bon marché.

The Verge a pu confirmer auprès de Samsung que le coût de réparation des écrans internes des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 serait de 479 $ et 369 $, respectivement. C’est un peu moins cher que le coût de réparation des anciens pliables, qui s’élevaient respectivement à 599 $ et 499 $, mais cela reste un joli centime. Nous avons cherché à savoir si Samsung pouvait commenter le coût inférieur, mais cela aide certainement compte tenu de l’objectif de Samsung de rendre ses pliables plus courants.

De plus, les écrans extérieurs sont beaucoup moins chers, à 149 $ et 99 $ pour les appareils respectifs, ce qui n’est pas trop mal. Samsung propose également son programme Samsung Care Plus, auquel vous pouvez vous inscrire et fournira des réparations d’écran de 249 $ pour les dommages hors garantie. Et si vous précommandez l’un des pliables, vous n’avez pas à effectuer de paiements mensuels Care Plus pendant 12 mois.

Cela dit, aucun de ces téléphones n’est particulièrement bon marché et il est toujours judicieux de protéger vos investissements. Nous vous suggérons certainement d’examiner certains des meilleurs étuis et protecteurs d’écran pour Galaxy Z Fold 3.

Nous avons également répertorié certains des meilleurs étuis et protecteurs d’écran pour Galaxy Z Flip 3.

