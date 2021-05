Le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait se passer des boutons physiques | La technologie

La dernière rumeur indique que le Samsung Galaxy Z Fold 3 arriverait sans clavier physique et cela pourrait être un geste étrange pour l’entreprise.

L’arrivée du Samsung Galaxy Z Fold 3 est imminente, le renouvellement du pliage le plus connu de Samsung génère toujours des attentes. Ces dernières semaines, les fuites et les rumeurs ne se sont pas arrêtées, on attend beaucoup de ce terminal et connaître toutes ses caractéristiques est quelque chose qui amène de nombreux utilisateurs face à face.

La rumeur la plus récente fait référence aux boutons de cet équipement, eh bien, cela laisse exactement entendre qu’il n’aurait pas de boutons physiques. Oui, vous avez bien lu; Samsung se passerait du clavier du Galaxy Z Fold 3. Ces données proviennent de la découverte récente d’un brevet dans lequel l’utilisation est illustrée par des boutons et des gestes capacitifs.

Les boutons capacitifs seraient situés sur les cadres latéraux du terminal, s’allument, dans la même position que certains boutons physiques, mais l’interaction avec eux serait différente. Au lieu d’appuyer et d’attendre une réponse physique, le clic classique, nous communiquerions avec le terminal par l’utilisation de gestes.

Ces gestes seraient assez typiques, comme glisser vers le haut pour augmenter le volume ou vers le bas pour le diminuer. La vérité est que les boutons physiques fonctionnent extrêmement bien et il serait étrange de voir une entreprise parier uniquement sur les gestes tactiles. En outre, Gardez à l’esprit que ces gestes dépendent de la mise sous tension du terminal, il serait donc nécessaire d’inclure au moins un bouton physique.

Pour le moment, il s’agit encore d’une rumeur et nous espérons qu’elle en restera là. Il est également vrai que le Samsung Galaxy Z Fold 3 est juste au coin de la rue et peut arriver avec quelque chose de plus frappant qu’un écran pliant. La seule chose que nous pouvons faire est d’attendre la présentation officielle afin de connaître tous les détails et spécifications de première main..