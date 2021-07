Le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait compatible avec le S Pen, bien qu’un accessoire soit nécessaire pour cela | La technologie

Les dernières fuites mettent en évidence la compatibilité du S Pen avec le nouveau terminal pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3. Il ne serait pas intégré à l’appareil, il faudrait un étui pour le transporter.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est l’un des terminaux les plus attendus de la société sud-coréenne. La troisième génération d’équipements de pliage vise au sommet et à convaincre les utilisateurs les plus réticents. Et, est-ce que, les terminaux avec des capacités de pliage sont encore un produit pour quelques-uns et une technologie qui, bien qu’étant l’avenir, a encore beaucoup à prouver.

Les fuites, accidentelles ou non, ouvrent la bouche des personnes les plus enthousiastes et, est-ce, Le Samsung Galaxy Z Fold 3 a peu de secrets en ce moment de l’année. Depuis quelques mois les rumeurs se font plus insistantes et proposent même de vraies photographies de cet appareil.

Le dernier connu est que le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait compatible avec le S Pen. Cette décision ne surprend personne, car la famille Note de Samsung s’est éteinte au profit d’une compatibilité via un boîtier. Le Samsung Galaxy S21 Ultra lui-même est compatible avec le stylet Samsung, il ne serait donc pas étrange que le plus grand pliage de Samsung soit.

L’étui avec lequel arriverait ce terminal serait du type livre et le S Pen serait logé dans le pli extérieur de l’étui. Les images qui ont été divulguées sont de haute qualité, bien que l’écran externe ne soit pas découvert. Dans toutes les photographies, il apparaît couvert par la partie extérieure de la couverture.

Quant au S Pen, son design semble identique à celui du Samsung Galaxy S21 Ultra avec la coque compatible. Il est possible que Samsung n’ait pas amélioré la technologie de cet accessoire et réutilise ce qu’il présentait déjà avec le lancement de la famille de terminaux Galaxy S21. Bien qu’avoir un écran plus grand peut être que les améliorations sont dans le logiciel.

La seule chose que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre le lancement officiel du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3. La date que Samsung a fixée pour la présentation en société du format tablette pliable et du Samsung Galaxy Z Flip 3 est le 11 août.. Nous serons au courant de tout ce qui est présenté pour vous en informer dans les plus brefs délais.