Le San Francisco Giants Stadium a tenu tête à Madison Bumgarner

Le lanceur des DBacks de l’Arizona, Madison Bumgarner, Il est rentré ce mardi dans la maison de Les géants de San Francisco où il a été reçu d’une manière extrêmement émouvante, son ancienne maison de baseball à Las Vegas. Grandes ligues (MLB).

A travers le jeu géants vs Dbacks à Oracle Park, Madison Bumgarner a marqué son retour dans cette ville où il a vécu des choses mémorables dans sa carrière de Grandes ligues, c’est pourquoi les fans de San Francisco l’ont accueilli avec une ovation émotionnelle.

Bumgarner a commencé sa carrière dans le MLB en 2009 avec géants, étant pendant une décennie l’as de la rotation de départ, donnant de la joie et de grandes choses à cette organisation, qui était au sommet du baseball et son travail y était important.

Ici la vidéo :

Madison Bumgarner a reçu une ovation debout à son retour à Oracle Park 👏 pic.twitter.com/pj4gA3dGMg – Baseball Bros (@BaseballBros) 11 août 2021

Oui ok Le cul de Madison Il n’était pas prévu comme partant aujourd’hui contre le géants, ce n’était pas un obstacle pour les fans qui, avec une pluie d’applaudissements et de chansons dans les tribunes, ont remercié tout ce que ce lanceur a fait pour eux dans le MLB.

Impossible de ne pas s’énerver et où l’ex-pichet du géants Il a même montré des larmes, mais sûrement des larmes de gratitude et en réalisant qu’il est aimé, que son travail a été fait d’une grande manière et qu’il sera toujours reçu par ce passe-temps dans le MLB.

De 2009 à 2019 Bumgarner Il portait l’uniforme du géants Dans les ligues majeures, où il a été quatre fois All-Star, il a remporté trois anneaux de la Série mondiale, deux Silver Bats et à un moment donné l’un des meilleurs lanceurs de tout le baseball.