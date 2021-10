Le Sánchez-Pizjuán, un fort imprenable

LaLiga Santander a trouvé cette saison un combat acharné pour les hauts lieux de la table et Séville fait partie de ces équipes qui ont insisté pour argumenter avec le Real Madrid, Atlético et Barcelone son hégémonie. Et la base a été la force à la maison.

Le 2-0 de ce week-end a été la confirmation que Julen Lopetegui est là pour faire de grandes choses. Devant eux, ils avaient le meilleur visiteur de la Liga… et cela n’avait pas d’importance. Osasuna a concédé la première défaite de la saison à l’extérieur de Pampelune.

Seul Rayo Vallecano a ajouté les mêmes points que Séville à domicile. Cinq victoires sur cinq possibles. Presque rien. Osasuna a désormais perdu le statut de meilleur visiteur du Real Madrid, qui mène ce classement particulier.

15 points pour et seulement quatre contre. Ce sont les chiffres d’une Séville qui fait peur. Rafa Mir, Youssef En-Nesyri… des hommes qui s’affirment parmi les meilleurs attaquants de la catégorie. Bien sûr, ils auront compliqué.

LaLiga Santander compte désormais trois équipes avec 24 points : Real Madrid, Séville et Real Sociedad. Et l’Atlético de Madrid et Barcelone, aussi mauvais soient-ils, ne peuvent jamais être considérés comme morts. Nous sommes confrontés à l’une des plus belles saisons du souvenir.