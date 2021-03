Le Sand Dollar des Bahamas s’approche de son déploiement commercial alors que l’interopérabilité est terminée

La Banque centrale des Bahamas a annoncé que sa monnaie numérique de banque centrale, le dollar de sable, devrait atteindre une interopérabilité totale entre ses différents fournisseurs de portefeuilles dans la semaine.

Une déclaration récente publiée par le CBoB a révélé que les institutions financières autorisées, ou AFI, telles que les prestataires de services de paiement, devraient être finalisées dans les prochains jours.

Agissant essentiellement en tant que fournisseurs de portefeuille et émetteurs potentiels du Sand Dollar, les AFI en question ont fait l’objet d’évaluations de cybersécurité rigoureuses, a déclaré la banque. Les institutions qui ont adopté la propre application de la banque ont déjà été autorisées à participer, tandis que celles qui ont l’intention d’utiliser leurs propres applications propriétaires sont toujours en cours de traitement. La date limite de mercredi devrait être respectée.

En octobre 2020, le Sand Dollar est devenu la première CBDC au monde à dépasser le stade pilote et à réaliser un lancement officiel. La monnaie numérique émise de manière centralisée est devenue disponible pour utilisation par tous les citoyens des Bahamas dès sa sortie, tandis que l’intégration avec le système bancaire commercial a fait l’objet d’un déploiement progressif. L’achèvement de cette intégration est désormais imminent, selon la banque.

«La Banque centrale prévoit d’achever sous peu l’intégration technique de l’infrastructure numérique avec le système bancaire commercial. Cela établira des liens entre les portefeuilles et les comptes de dépôt bancaire, par le biais de la Chambre de compensation automatisée des Bahamas (l’ACH), et permettra le transfert de fonds dans les deux sens », a déclaré la banque.

À ce jour, neuf établissements ont été autorisés à opérer en tant qu’émetteurs de CBDC, soit quatre entreprises de transfert d’argent, trois établissements de services de paiement, une coopérative de crédit et une banque commerciale. L’interopérabilité entre ces entités permettrait au Sand Dollar d’être distribué et utilisé plus efficacement dans une gamme d’applications différentes. Chaque dollar de sable est indexé sur la valeur du dollar des Bahamas, qui à son tour est indexée sur la valeur du dollar américain.

Le CBoB a également publié un nouveau projet de règlement visant spécifiquement la manière dont les prestataires de services de paiement interagissent avec le dollar des sables, avec un prétendu accent sur la protection des consommateurs. Le règlement devrait être finalisé le 1er mai.

«Le projet de règlement vise à améliorer le cadre législatif existant régissant les fournisseurs de services de paiement (PSP), spécifique à leur fourniture de services liés à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC)», indique le communiqué.