Le Sanluqueño, contre l’histoire et le moment de Villarreal

14/12/2021 à 21h00 CET

L’Atlético Sanluqueño, équipe de la première division RFEF, disputera ce mercredi, au deuxième tour de la Copa del Rey, un match historique contre Villarreal, actuel champion d’Europe de la Ligue, contre lequel les Cadix chercheront la cloche dans leur fief d’El Palmar.

L’équipe d’Unai Emery s’est engagée à enchaîner trois victoires d’affilée à Cadix, ce qu’elle n’a pas encore réalisé cette année, contre un rival qui rêve de marquer l’histoire dans son stade et de laisser le champion de la Ligue Europa hors de la Coupe.

Son entraîneur, le sévillan Pedro BuenaventuraC’est un entraîneur expérimenté qui a dirigé les équipes de l’actuelle Primera RFEF -avant Second B- pendant trois décennies et a admis que dans le football il y a des surprises, bien que pour y parvenir demain, ils devraient jouer un « plat d’honneur ». correspondre.

Ayant atteint les derniers tours des éditions les plus récentes, Villarreal a de grands espoirs pour la Coupe cette saison. De plus, il vient à ce duel animé par les victoires sur l’Atalanta, qui le qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et en Ligue sur le Rayo Vallecano, pour se réengager dans la lutte possible pour les places européennes.

Émeri entretient les blessés, Sergio Asenjo, Arnaut danjuma, Serge Aurier Oui François Coquelin, et à cela s’ajoutent les rotations possibles pour donner du repos à des joueurs tels que Albiol, Foyth, Égal, Capoué ou Gérard Moreno, bien qu’il ait convoqué tous les joueurs de la première équipe disponibles.

Le Sanluqueño, dans la troisième étape de Bonaventure, qui a fait ses débuts en tant qu’entraîneur sur son banc lors de la saison 1989-1990 alors qu’il n’avait que 24 ans, attend Villarreal du milieu de tableau dans un groupe très compétitif avec des clubs, entre autres, comme le Real Madrid et Barcelone filiales, Albacete , Castellón et Gimnàstic de Tarragona.

L’équipe a des doutes sur le milieu de terrain Javi Navarro et l’attaquant Robinets, même si Bonaventure Il était « pessimiste » quant à la participation des deux à un match dans lequel il a laissé entendre qu’il combinerait des joueurs titulaires avec des remplaçants dans son alignement.

Compositions probables :

À. Sanluqueño: Palomares; Oriol, Pelón, Barrio, Irrigation ; Hassane, Azkue, Armental, Toni, Miguelete ; et Gaúcho ou Cervero.

Villarréal: Rulli; Mario Gaspar, Mandi, Pau Torres, Estupiñán ; Iborra, Manu Trigueros, Alberto Moreno ; Raba, Alcácer et Boulayé Dia.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (Comité d’Estrémadure).

Stade: El Palmar.

Heure: 21.00 heures.