le Santanyi reçoit le Collerense

22/05/2021 à 18 h 00 CEST

le Collerense visitez ce dimanche pour Municipale de Santanyí se mesurer avec Santanyi dans leur sixième duel de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

le Santanyi atteint le sixième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Manacor par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 29 buts en faveur et 16 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Collerense a été imposé à Sant Rafel 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Gabi reus Oui Santi, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Santanyi. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle a remporté l’un d’entre eux avec un solde de 33 buts en faveur et 38 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Santanyi ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. À la maison, le Collerense a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Santanyi ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Municipale de Santanyí et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de la Santanyi. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre Collerense. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un score de 2-0 en faveur de la Santanyi.

En analysant le tableau de classification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir qu’entre les Santanyi et le Collerense il y a une différence de 12 points. Les locaux viennent au match en deuxième position et avec 45 points dans le casier. Pour sa part, Collerense il compte 33 points et occupe la quatrième place du classement.