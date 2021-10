Le Santiago Bernabéu, une scène vulnérable en Europe

in

10/01/2021 à 10h15 CEST

Le Real Madrid est devenu une équipe vulnérable en Ligue des champions lorsqu’il joue au Santiago Bernabéu : sur les sept derniers matchs joués, ils n’en ont remporté qu’un (6-0 contre Galatasaray en 2019/20) et ont enregistré quatre défaites et deux nuls. La chute inattendue devant le shérif Tiraspol a déclenché l’alarme parmi les fans blancs.

Ceux de Carlo Ancelotti, qui malgré l’amère défaite, ils continuent à dépendre d’eux-mêmes pour être les premiers du groupe, est revenu pour montrer une certaine fragilité défensive et l’équipe moldave s’est imposée dans les phases finales du match avec un but historique d’Adama Traoré. C’est la quatrième fois qu’une équipe débute avec une victoire contre le Real Madrid à domicile après la Juventus (1962), Arsenal (2006) et Liverpool (2009).

#OJOALDATO – Le Real Madrid n’a remporté qu’1 de ses 7 derniers matches de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu : 0-3 CSKA

1-4 Ajax

2-2 Sorcières

6-0 Galatasaray

2-2 PSG

1-2 Manchester City

1-2 Shérif – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 28 septembre 2021

Les statistiques ne tiennent pas compte de l’édition 2020/21 de la Ligue des champions: les travaux au Santiago Bernabéu et l’impossibilité du public d’être dans les tribunes ont contraint l’équipe alors dirigée par Zidane à participer à la Ciudad Deportiva de Valdebebas en tant que local. Le vrai Madrid a battu l’Inter, le Borussia Mönchengladbach, l’Atalanta et Liverpool, a fait match nul contre Chelsea et est tombé contre le Shakhtar Donetsk.

Un horaire réalisable pour être le premier du groupe

La défaite de la deuxième journée contre le shérif laisse le Real Madrid en deuxième position avec trois points. Les Blancs joueront une grande partie du classement des huitièmes de finale face au Shakhtar Donetsk dans un match aller-retour : ils se rendront d’abord en Ukraine et plus tard, ils retourneront au Santiago Bernabéu, où ils pourraient sceller leur présence au prochain tour sur la base des résultats du Sheriff – Inter.

L’équipe de Carlo Ancelotti dépend aussi d’elle-même pour se qualifier en tant que vainqueur de groupe. Les deux derniers matches du groupe seront en Moldavie, où ils doivent gagner oui ou oui, et plus tard, il recevra l’Inter, un rival qu’il a déjà battu lors de la dernière édition à domicile.