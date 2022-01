Le Santos FC a déjà son nouveau ’10’

01/12/2022 à 01:30 CET

Ricardo Goulart portera le maillot le plus emblématique du football brésilien pour les deux prochaines saisons : le ’10’ que Pelé a immortalisé à Santos. L’ancien footballeur de Cruzeiro, 30 ans, était sans équipe depuis novembre, date à laquelle il a mis fin à son contrat avec Guangzhou Evergrande, de la Super League chinoise, et son souhait était de commencer une nouvelle saison dans son pays.

Sa dernière expérience à Brasileirao remonte à 201, avec son passage éphémère à Palmeiras, avant de retourner en Chine. Auparavant, avec Cruzeiro, il a été deux fois champion de la ligue lors des exercices biennaux 2013 et 2014.

Santos a accueilli à bras ouverts un footballeur qui s’est réservé un rôle de leader dans un très jeune vestiaire. La technique, Fabio Carille, gagnez une pièce de qualité.

Et, Goulart débarque à Vila Belmiro avec enthousiasme, après avoir écarté des offres telles que celles de l’International. « Dès les premières conversations qui ont eu lieu, j’étais très heureux de l’intérêt d’un club de cette ampleur. Je connais l’histoire et je suis très heureux de pouvoir porter le maillot Santos, surtout si c’est le 10 , connu dans le monde entier. . Je donnerai tout pour bien représenter le nombre qui a pris ou Rei « , a déclaré le procès-verbal après sa présentation officielle.

L’ancien entraîneur Edu Dracena, désormais homme fort au secrétariat technique de Santiago, est en permanence à la recherche de footballeurs expérimentés ayant le même profil que Goulart, à prix réduit. J’ai essayé la mission de Nathan, qui a remporté le Brasileirao et la Copa do Brasil avec l’Atlético Mineiro et a fini par aller à Fluminense, qui jouera la Coupe des Libérateurs. Et, désormais, il négocie avec Sao Paulo, la possibilité de pouvoir compter son avant-centre, Paul, ce qui ne fait pas partie des plans de Rogerio Ceni.