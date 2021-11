Le sapin de Noël du Rockefeller Center est arrivé à New York

. L’arbre de Noël du Rockefeller Center arrive au Rockefeller Plaza et est mis en place le 14 novembre 2020 à New York.

Lors du samedi du week-end du 13 novembre, après deux jours de traversée depuis l’état du Maryland, la ville des gratte-ciel a accueilli le traditionnel et tant attendu sapin de Noël du Rockefeller Center, situé à New York.

Le célèbre arbre de 12 tonnes a été transporté à New York dans un camion qui est parti des jardins de la famille Price à Elkton, Maryland, la première fois qu’il vient de cet état depuis le début de la tradition il y a 90 ans.

Selon le LA Times, le jardinier en chef du Rockefeller Center a trouvé le sapin qu’il décorerait ce Noël, lorsqu’en mars il s’est rendu dans une pépinière de la ville du New Jersey pour acheter des plantes, et lorsqu’il a décidé de se promener dans la région de la ville. , il a trouvé dans les jardins de la maison Price, l’arbre qui a été ajusté pour être emmené dans la capitale du monde.

L’épicéa de Norvège âgé de 85 ans, haut de 79 pieds (24 079 mètres), large de 46 pieds (14 mètres) et 12 tonnes, a été abattu jeudi dernier et a été déchargé par grue sur le camion à plateau qui l’amènerait au Rockefeller Center. .

Selon la chaîne 7 du réseau ABC, Maureen Mandich, présidente de la société New York Truck Escorts and Permits qui a transporté l’arbre, a établi que pour déplacer le sapin du Maryland à New York, il fallait l’autorisation des États du Maryland, du Delaware. et New Jersey, en raison de la grande taille de l’arbre.

« Vous devez avoir des permis spéciaux, des escortes spéciales, une escorte policière, évidemment pour des raisons de sécurité et juste pour arriver ici en toute sécurité », a déclaré Mandich. Le meilleur travail de l’année. Apporter des sourires à tous ceux qui nous voient passer », a déclaré New York Truck Escorts and Permits sur son compte Facebook, qui a documenté avec des photos le départ de l’arbre du Maryland et son arrivée ce samedi au Rockefeller Center.

Pendant ce temps, M. Devon et Mme Julie Price dans des déclarations faites aux médias, ont déclaré qu’ils craignaient depuis longtemps que lors d’une tempête l’énorme pin tombe sur leur maison, et que maintenant ils étaient très heureux que leur arbre était celui choisi pour être exposé à Noël cette année 2021. « Nous aimons qu’il aille à New York », a déclaré Devon Price.

Une livraison spéciale est passée par Newark cet après-midi, en passant devant le campus : l’arbre de Noël du Rockefeller Center, en direction de New York depuis le Maryland. pic.twitter.com/Q50NostEV5 – Université du Delaware (@UDelaware) 11 novembre 2021

L’épicéa qui ornera la Big Apple comportera plus de 50 000 lumières LED multicolores dans environ 5 miles de câblage. L’étoile qui couronnera le sommet et qui a été conçue par l’architecte Daniel Libeskind en 2018, sera réalisée avec des cristaux Swarovski, estimant son poids à environ 408,23 kg et qui présentera 70 pics sous forme de rayons, qui seront recouverts par trois millions de cristaux.

Finalmente, es de tener presente y agendarse para la ceremonia de encendido del famoso árbol, el 1º de diciembre en el Rockefeller Plaza, entre las calles 48 y 51 y la 5ª Avenida y la 6ª Avenida, desde las 6:00 de la mañana hasta minuit. Le plus grand sapin de Noël du monde restera installé jusqu’au 16 janvier 2022, date à laquelle il pourra être apprécié ou visité par les habitants et les touristes du monde entier.

