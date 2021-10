Le satellite espion raté de la Russie repéré en train de se catapulter sur Terre alors qu’il illumine le ciel | Sciences | Nouvelles

Les spectateurs du Midwest américain ont pu apercevoir les flammes incandescentes aux premières heures du matin alors que le satellite de reconnaissance russe plongeait vers sa mort. Kosmos-2551 a été lancé le 9 septembre depuis le site de lancement militaire de Plesetsk dans le nord de la Russie, à bord d’une fusée Soyouz 2-1v, à 15h59. Mais il a échoué peu de temps après car il n’a pas réussi à ajuster son orbite même une fois depuis le décollage. Il aurait été bloqué sur une orbite basse, incapable de grimper à son altitude prévue de 108 milles au-dessus de la Terre.

Le satellite espion, qui devait être utilisé pour l’imagerie de la Terre, est ensuite tombé de son orbite d’origine et s’est rapidement désintégré.

Alors qu’elle tombait sur Terre, une boule de feu s’est allumée vers 00 h 43 HAE (05 h 43, heure du Royaume-Uni) et des images époustouflantes de l’incident ont été capturées par la caméra.

La piste a été aperçue de Harrisville, en Pennsylvanie, à Streator, dans l’Illinois, avec un total de 153 rapports de témoins déposés auprès de l’American Meteor Society (AMS).

AMS a également reçu 12 vidéos et 13 photos de la boule de feu.

Jonathan McDowell, qui est basé au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré sur Twitter que personne ne serait blessé par l’incident.

Il a posté : « Le satellite ne pèserait que 500 kg environ. [1,100 pounds] et aucun débris ne devrait atteindre le sol.

Et un observateur a filmé l’événement époustouflant en vidéo.

Chris Johnson a capturé des images du satellite en flammes planant au-dessus de Fort Garrett dans l’État américain du Michigan.

Il a déclaré à AMS : « Je sais que c’était un satellite russe. Mais je voulais faire un rapport. Il semble que je sois le plus au nord à ce jour pour l’observer.

« C’était vraiment en train de rompre quand je l’ai vu. »

Mais bien que ce soit un spectacle époustouflant pour certains téléspectateurs, les boules de feu provenant de débris spatiaux sont un phénomène courant.

L’année dernière, la rentrée du troisième étage d’une fusée Soyouz a fait s’illuminer le ciel en un spectacle éblouissant lors du lancement d’un satellite militaire russe.

Et alors que de plus en plus de satellites sont envoyés en orbite à mesure que les progrès de la technologie s’accélèrent, les experts craignent que les déchets spatiaux ne deviennent un problème urgent, et une action urgente a été suggérée.