Le satellite Starlink de Musk fonce vers la Terre – Le MOD suit le Royaume-Uni en ligne de mire | Sciences | Nouvelles

La sonde SpaceX serait entrée dans l’atmosphère terrestre plus tôt dans la journée, les experts affirmant qu’elle brûlera probablement bientôt. Mais l’agence spatiale britannique a déclaré qu’il y avait une “faible chance” que Starlink-1855 brûle au-dessus du Royaume-Uni. Ils travaillent maintenant avec le MOD pour suivre ses progrès.

L’agence spatiale britannique a écrit sur Twitter : “Un satellite Starlink est rentré dans l’atmosphère terrestre plus tôt dans la journée, avec une faible probabilité qu’il brûle au-dessus du Royaume-Uni très prochainement.

“Nous surveillons sa rentrée avec le MOD et il n’y a aucune attente que la rentrée causera des dommages.”

Jake Geer, responsable de la surveillance et du suivi de l’espace à l’Agence spatiale britannique, a ajouté : « Aujourd’hui, un satellite Starlink-1855 est rentré dans l’atmosphère terrestre.

“Il y a peu de chances qu’il revienne au-dessus du Royaume-Uni vers 12h18, et vous pourrez peut-être repérer le satellite pendant qu’il brûle.”

“Starlink a des antécédents fantastiques en matière d’orchestration de rentrées sûres et fiables et nous ne nous attendons pas à ce que ce satellite cause des dommages.

« Néanmoins, l’Agence spatiale britannique et le ministère de la Défense surveillent et évaluent en permanence les rentrées de satellites et de débris et tout risque pour les territoires britanniques grâce à nos capacités conjointes de surveillance et de suivi de l’espace (SST).