“Le saumon est en danger d’extinction en Espagne”

05/08/21 à 18:32 CEST

Les groupes écologistes ont une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme : “Le saumon atlantique est en danger d’extinction en Espagne & rdquor;. Les résultats de la saison de pêche au saumon, qui s’est terminée en juillet, servent à défendre cet argument.

Dans les Asturies, principal fief du saumon de la péninsule, 526 spécimens ont été capturés cette année. Ils sont 230 de moins qu’en 2020, et un chiffre très éloigné du maximum historique, les 6 893 saumons capturés en 1969. Ces chiffres, selon les écologistes, dénotent « Un sérieux problème pour l’avenir & rdquor;. Une affirmation que les pêcheurs ne partagent pas.

Les écologistes avaient prévenu à ce sujet juste avant le début de la saison de pêche, en avril : « Le saumon est condamné à disparaître dans les rivières asturiennes & rdquor;, où environ 90 % de tous les spécimens débarqués en Espagne sont capturés. Maintenant, ils assurent que les données de capture sont venues leur donner raison : “Presque plus de saumon & rdquor;.

« Malgré nos plaintes, les quelques poissons qui atteignent les rivières sont en train d’être anéantis », affirme la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, qui accuse le Gouvernement de la Principauté de continuer à fournir « des installations aux pêcheurs ». pour détruire le dernier saumon et la dernière truite, “malgré le déclin subi par les deux espèces & rdquor;.

Selon le coordinateur, les populations de truites et de saumons, « après des décennies d’exploitation massive & rdquor ;, continuent » en net déclin et en danger de disparition dans de nombreux bassins & rdquor;.

Le groupe a désigné directement le Ministère des Affaires Rurales et de la Cohésion Territoriale de la Principauté comme le principal responsable de cette situation.

Le département dirigé par Alejandro Calvo “a encore une fois cédé aux pêcheurs cette année, renonçant aux quelques limitations qu’il incluait dans sa proposition initiale pour l’exercice de la pêche dans les eaux continentales”.

Les écologistes réclament des mesures plus sévères

Les écologistes réclament des mesures plus sévèresCes limitations consistaient à réduire le nombre de saumons pêchés par saison et par pêcheur de quatre à trois, et la réduction de truites et de poissons pêchés par pêcheur et par jour de six à trois. Mais ils ont été rejetés à la dernière minute et les pêcheurs ont été autorisés à « continuer comme si de rien n’était dans les rivières & rdquor ;.

C’est pourquoi la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies est revenue réclamer pour la prochaine campagne de pêche des mesures plus exigeantes qui réduisent « l’impact que des milliers de pêcheurs ont sur les populations de ces espèces & rdquor ;.

“Le déclin continu des populations de saumon atlantique dans nos rivières rend l’espèce en danger évident d’extinction, ce qui devrait nous conduire à appliquer de fermes principes de précaution dans la manipulation et la gestion de l’espèce & rdquor;, souligne l’association.

Face à l’extraction et à la mort des spécimens, le Coordonnateur propose la pêche sans mort (catch and release) comme « la seule méthode de pêche tout au long de la saison et dans toutes les rivières où la pêche au saumon est autorisée & rdquor ;.

« Nous demandons également que le réapprovisionnement soit immédiatement suspendu. Ils ne sont pas approuvés par des études scientifiques et poser un problème supplémentaire à la biodiversité des rivières en réduisant la variabilité génétique des espèces repeuplées, un aspect est bien contrasté dans la littérature scientifique & rdquor;, indique le Coordonnateur.

« S’ils ne sont pas pris mesures courageuses et radicales tant à court terme qu’à l’avenir, il est mis en danger imminent de disparition d’espèces emblématiques comme le saumon& rdquor;, alerte.

Situation dramatique dans le bassin de l’Esva

Situation dramatique dans le bassin de l’EsvaIl ajoute que si la situation actuelle n’est pas inversée, « bientôt une partie très importante de la diversité biologique des rivières asturiennes finira par disparaître. Les rivières sont l’héritage de toute la société, pas seulement des pêcheurs& rdquor;, conclut.

Par bassin, les captures étaient : 300 dans le Nalón-Narcea, 125 dans le Sella-Piloña, 50 dans le Deva-Cares, 50 dans l’Eo et 1 dans l’Esva. La situation dans ce dernier bassin, dans lequel 805 saumons ont été capturés en 1986, est dramatique.

Le saumon a disparu en plus du bassin de la Navia, dans laquelle 1 169 saumons ont été débarqués en 1956. Dans les autres communautés cantabriques, la situation est encore pire. Les captures sont à moins de vingt en Navarre et à un peu plus de trente en Galice.

Les pêcheurs accusent les cormorans

Les pêcheurs accusent les cormoransMais, en plus des écologistes, il y a d’autres secteurs impliqués dans le fleuve. La plupart des pêcheurs sont radicalement en désaccord avec la thèse du coordinateur. Ils prétendent être les premiers intéressés par la protection du saumon, et blâment les cormorans pour le déclin de la population du soi-disant « roi de la rivière ».

Ils soulignent que les « cycles migratoires & rdquor ;, qui ont historiquement conduit à des années avec peu de captures, jouent également un rôle. Ils donnent comme exemples les 586 saumons capturés en 1997, les 356 en 2009 et les 250 en 2010 (bien que cette dernière année, il n’ait été autorisé à pêcher que pendant un mois et demi).

Cependant, c’est la première fois depuis 1949, lorsque les records de capture de saumon ont commencé, qui accumulent cinq années consécutives avec moins de 900 captures dans les Asturies. Les pêcheurs notent également « l’énorme impact & rdquor ; qu’est-ce que la pêche en mer ayant sur l’espèce.

Contrairement aux Coordinadora, ils défendent la commodité du repeuplement pour faire face à la baisse des stocks de poissons ces dernières années. Oui ils rejettent la plupart du temps la pêche sans mort, considérant qu’il n’a pratiquement pas d’adeptes et qu’il ne s’agit que « d’un ban déguisé & rdquor ;.

Des hommes d’affaires dénoncent l’abandon des rivières

Des hommes d’affaires dénoncent l’abandon des rivièresUn autre secteur concerné est celui des entrepreneurs ayant des entreprises connexes ou qui dépendent de la pêche et du tourisme de pêche. Certains entrepreneurs ont durement critiqué l’Administration pour la « Abandon & rdquor; que les rivières à saumon souffrent, qui pendant des décennies ont été « un grande source de richesse& rdquor; pour les Asturies et un authentique “moteur économique& rdquor; dans des régions comme l’est et l’ouest de la Principauté. « La relance du tourisme de pêche serait l’idéal, soulignent-ils.

La situation délicate du saumon atlantique avait déjà été prévenue par David Álvarez, un biologiste de l’université d’Oviedo, qui a publié en 2011 une étude concluant que l’espèce était déjà en danger d’extinction.

L’expert a averti que s’il s’agissait d’une autre espèce, elle aurait déjà été classée en danger. Et il a ajouté que grande tradition du saumon dans les Asturies, ainsi que les six millions d’euros qu’elle générait annuellement à l’époque, conditionnaient le niveau de protection.

L’étude a également conclu, conformément à ce que le coordinateur défend aujourd’hui, que les bas d’alevins de saumon atlantique avaient été « un échec & rdquor; et ils n’ont pas servi à rétablir les populations de l’espèce. Son conseil était d’appliquer une « Interdiction totale & rdquor; dans les rivières asturiennes pour permettre le rétablissement de l’espèce.

Loin de respecter ces recommandations, le Gouvernement de la Principauté opte cette année-là pour le contraire : il supprime la plupart des restrictions et autorise la pêche au saumon pendant quatre mois. Cette année, la saison a duré trois mois.

Informations sur le saumon atlantique : http://www.fao.org/fishery/affris/perfiles-de-las-especies/atlantic-salmon/salmon-del-atlantico-pagina-principal/es/

