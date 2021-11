Le saut à l’élastique de la mascotte des Jaguars a mal tourné et il s’est coincé

Les Jaguars de Jacksonville sont toujours l’une des franchises les plus tristes du sport professionnel. Les Jags n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires de la NFL au cours des 14 dernières saisons. Il y avait de l’espoir cette année avec le choix n ° 1 au classement général Trevor Lawrence prenant le relais du quart-arrière et l’entraîneur-chef Urban Meyer faisant le saut vers la NFL, mais au lieu de cela, les choses ont été sombres pour Jacksonville depuis le tout début de la campagne. Il ne devrait probablement pas être surprenant que ce soit à nouveau l’une des pires équipes de la NFL.

L’un des rares points positifs sur lesquels les Jags peuvent compter chaque année est d’avoir l’une des mascottes les plus divertissantes de la NFL – Jaxson de Ville. La mascotte commence souvent les jeux en faisant un backflip depuis le haut du stade tout en étant attachée à un élastique. Quand ça marche comme c’est censé le faire, il atterrit au milieu de terrain et la foule est excitée juste avant le coup d’envoi. Jaxson de Ville a eu cette cascade depuis plus d’une décennie, et il s’est même rendu à Londres pour le faire.

Alors que les Jags affrontaient les Falcons d’Atlanta dimanche, Jaxson de Ville a de nouveau commencé le match avec un saut à l’élastique – seulement cette fois, il s’est fait attraper et a dû être abaissé dans les gradins pour plus de sécurité.

Vous pouvez regarder le flip ici. Il n’y a pas de métaphore plus appropriée pour la dernière décennie du football des Jags.

Les fans de Jags ont pris des photos de la mascotte dans les gradins une fois qu’il a été mis en sécurité :

Les Jags ont perdu à nouveau, 21-14, contre une équipe des Falcons qui est entrée dans le match en perdant trois de ses quatre derniers matchs. Lawrence a montré des éclairs de promesse, mais il est clair qu’il ne peut pas être le sauveur de la franchise sans beaucoup d’aide. Cela commence probablement par un nouvel entraîneur-chef et un autre choix élevé au repêchage avant l’année prochaine.

Que Meyer soit de retour pour la saison prochaine ou non, les Jaguars doivent se mettre au niveau de leur mascotte dans son ensemble. S’il vous plaît, ne le tuez pas accidentellement dans le processus.