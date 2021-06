Le saut de file d’attente lors des qualifications était une erreur, admet Hamilton · .

Lewis Hamilton a admis que sa décision de dépasser une série de rivaux avant d’entamer son dernier tour en qualifications a gâché sa dernière tentative de pole position.

Le pilote Mercedes s’est qualifié troisième pour le Grand Prix de Styrie de demain, mais partira deuxième après que son coéquipier Valtteri Bottas ait écopé d’une pénalité de trois places sur la grille.

Hamilton et Bottas ont quitté les stands pour leurs derniers runs derrière Max Verstappen et six autres pilotes. Mais Verstappen a laissé passer les deux, courant derrière Hamilton et potentiellement en mesure de bénéficier de son sillage lorsqu’ils ont commencé leurs derniers tours de qualification.

Bottas a dépassé plusieurs pilotes devant eux alors que le duo Mercedes terminait son tour de piste. Hamilton a dépassé Fernando Alonso, Pierre Gasly et Bottas, prenant position derrière Charles Leclerc, à l’approche de la fin du tour. Cependant, il a admis que le fait de sortir de la ligne signifiait ramasser de la saleté sur ses pneus et lui avait « définitivement » coûté du temps dans son dernier tour.

“Je savais que tout le monde allait si lentement et j’étais inquiet [about] ne pas avoir les pneus à température, mais je suis allé sur toutes les lignes sales, alors je ramassais simplement toute la saleté sur les pneus, puis [had a] mauvaise sortie du dernier virage.

« Alors déjà au premier tour [I was] un dixième vers le bas et puis déjà par tour trois deux dixièmes vers le bas. Donc, aucun espoir à cet égard.

Hamilton est parti à la fin de son tour et est tombé à la troisième place du classement final n’ayant pas réussi à améliorer son temps.

Il a utilisé une stratégie différente de celle de ses rivaux en Q3, économisant suffisamment de jeux de pneus tendres pour effectuer trois passages en succession rapide.

« On m’a dit que j’avais trois pneus et que je pouvais tous les utiliser alors j’étais comme oui, je vais tout jeter dessus, lui donner trois coups dans l’espoir de réduire l’écart, ces deux dixièmes à Max.

« Mais comme je l’ai dit, le dernier n’était pas génial quand il y a tout ce monde là-bas et que vous n’êtes pas en mesure d’obtenir la température des pneus. Mais comme je l’ai dit, nous avons fait tout ce que nous pouvions.

