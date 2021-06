Le saut de Netflix dans le jeu n’est pas un catalyseur puissant pour le stock NFLX

in

Nous connaissons tous Netflix (NASDAQ :NFLX) en tant que service de streaming incontournable pour les émissions de télévision et les films. Mais et si je vous disais que l’entreprise cherche à s’aventurer dans les jeux vidéo ? À première vue, cela semble être une excellente nouvelle pour les propriétaires d’actions NFLX. Mais les choses ne sont pas si simples et le succès de l’entreprise ici est loin d’être garanti.

Plus précisément, la nouvelle a récemment été annoncée que Netflix cherchait à embaucher un cadre expérimenté dans l’industrie du jeu vidéo pour aider à sa transition. L’action Netflix a grimpé d’environ 1% le lendemain du jour où les gros titres ont commencé à tourbillonner.

Actuellement, il y a des spéculations que la société offrira un ensemble de jeux similaire à celui de Pommes (NASDAQ :AAPL) Service d’arcade, bien que les détails exacts de son plan soient encore inconnus. Jusqu’à présent, les analystes sont sceptiques quant à la viabilité de cette décision.

Maintenant que les choses se refroidissent pour le stock NFLX, voyons si les sceptiques ont raison.

NFLX Stock : Netflix cherche un nouveau public

Au cours des dernières années, Netflix a connu un grand succès. C’est sans doute le chef de file du mouvement des coupe-câbles, qui a conduit à la disparition progressive de la télévision par câble. Avec ce succès, Netflix a également vu de nombreux concurrents puissants entrer dans la mêlée. À présent Amazon (NASDAQ :AMZN) et Disney (NYSE :DIS) sont deux de ses plus grands challengers dans le domaine du streaming vidéo.

Malgré cela, cependant, NFLX est largement resté au sommet. En effet, avant la montée de la concurrence, elle concentrait une grande partie de ses efforts sur le développement d’un contenu exclusif fort. Premièrement, des émissions de télévision à succès comme Stranger Things ont gagné le respect des utilisateurs. Ensuite, la société a commencé à produire des films à succès de haute qualité comme Bird Box.

La marque Netflix représente désormais une programmation et un film de qualité. Il a beaucoup de succès à son actif, ainsi que des critiques élogieuses (bien qu’il ait encore certainement beaucoup de mauvaises choses aussi). Mais, alors que la société a réussi à se faire reconnaître pour un contenu de qualité, ses concurrents connaissent désormais un succès similaire avec leurs propres exclusivités. Par exemple, l’émission à grand succès de Disney, The Mandalorian, a alimenté Disney + et, par extension, le stock DIS.

En conséquence, le récit de croissance des actions NFLX a commencé à perdre de son lustre, le streaming vidéo devenant un monde de plus en plus encombré pour faire des affaires. De plus, son facteur de croissance atteint ses limites, grâce à la pandémie. (Netflix a connu une croissance accélérée au cours de cette période, mais elle s’estompe.)

Tout cela est en grande partie ce qui amène Netflix aux jeux vidéo. Vous devez vous attendre à ce que Netflix continue de développer des émissions et des films de qualité, mais le passage possible au jeu indique la soif d’un public encore plus large : les joueurs.

La question est, dans quelle mesure cette opportunité est-elle viable? Et est-ce suffisant pour créer une histoire de redressement pour le stock NFLX ?

Accéder à l’opportunité de jeu

Si, pour une raison quelconque, vous doutez de l’opportunité ici, considérez que, après la pandémie, “les jeux vidéo sont une industrie plus importante que les films et les sports nord-américains réunis”.

Voici un bref aperçu d’autres détails importants de l’industrie du jeu vidéo :

L’industrie du jeu a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. Bien que sa croissance ne s’accélère peut-être pas à nouveau comme elle l’a fait pendant la pandémie, c’est certainement un bon endroit pour être. Il y a clairement un public énorme à exploiter ici.

Mais comment les actions Netflix et NFLX s’intègrent-elles dans cet espace ? Avec tous ces facteurs passionnants pour soutenir le déménagement, cela semble une évidence, non ?

L’inversion des rôles inévitable de Netflix

L’opportunité ici pour le stock NFLX n’est pas si simple. Alors que l’entreprise est reconnue comme une marque dans l’industrie du divertissement en général, le créneau du jeu est un tout autre animal.

Cette situation est l’inverse de ce qui a fait le succès de Netflix avec le streaming vidéo. Ses concurrents potentiels dans le domaine du jeu sont les champions de longue date de l’espace, fortifiés par des décennies de franchises et de produits de jeux vidéo de qualité.

Tout comme Netflix est un champion du contenu en streaming, des entreprises comme Sony, Microsoft et Nintendo (OTCMKTS :NTDOY) ont dirigé l’orientation générale de l’industrie du jeu depuis le milieu des années 90. Il existe également de nombreux leaders axés sur les jeux sur PC. Par example, Logiciel de vanne possède la plate-forme de jeu Steam, omniprésente parmi les joueurs sur PC. Et n’oubliez pas les méga studios de jeux comme Arts électroniques (NASDAQ :EA) et Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI).

Beaucoup de ces concurrents potentiels ont travaillé sur leurs propres services de streaming ou sur des solutions de type Netflix, soutenus par des catalogues exclusifs de jeux incroyablement populaires. Autrement dit, le « Netflix of Gaming » n’est pas un concept unique. En fait, à l’heure actuelle, il s’appelle Xbox Game Pass, une plate-forme à grand succès dirigée par Microsoft qui exploite l’énorme bibliothèque de jeux de l’entreprise pour assurer le succès. Pendant ce temps, Sony – l’adversaire de longue date de MSFT – travaille sur une solution compétitive.

Le contenu est un énorme moteur pour ces plates-formes et c’est le roi dans le monde du jeu – rappelez-vous que nous plongeons plus profondément dans l’opportunité potentielle de l’action NFLX.

Mettez tout cela ensemble et Netflix n’entrera probablement pas dans l’industrie du jeu en tant que perturbateur légitime. Au moins pas tout de suite. Au lieu de cela, ce sera probablement un suiveur. L’entreprise essaiera de tirer parti des triomphes des autres. Cependant, en ce qui concerne le secteur des jeux, l’histoire montre que cette approche ne réussit généralement pas.

Une entrée dans le jeu ne sera pas facile

Dans une interview avec Business Insider, l’analyste Joost van Dreunen l’a dit sans ambages : « Les grosses technologies sont nulles dans les jeux. Il cite les récents échecs de Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Facebook (NASDAQ :FB) et Amazon pour puiser dans l’industrie comme excellents exemples.

Quel est le principal défaut de l’approche des grandes technologies, selon Dreunen ? “Ils le voient de manière à ce que la distribution passe avant le contenu […] et c’est dans le mauvais sens.

La plupart des joueurs de longue date comprennent probablement d’où vient Dreunen, mais peut-être avec une nuance supplémentaire. La férocité de la communauté des joueurs est indéniable. Bien que tous les joueurs ne rentrent pas dans la catégorie « toxique », la communauté a démontré à plusieurs reprises une capacité à punir les entreprises pour « actes répréhensibles » comme aucune autre.

C’est en grande partie pourquoi il est difficile pour des entreprises comme Apple et Google d’exploiter l’espace, malgré leurs impressionnants pedigrees technologiques. Quelle que soit la noblesse ou la stupidité de la cause, les joueurs se mobilisent contre les étrangers.

Ces entreprises de grande technologie « mouillent » dans les jeux vidéo, mais cette pratique les marque rapidement comme des outsiders. Ils ne « comprennent pas ». Ainsi, ils ne réussissent généralement pas, peu importe à quel point leur produit peut sembler techniquement impressionnant.

Comme le souligne Dreunen, de tels échecs proviennent généralement d’un manque d’attention au contenu. Pour aller plus loin, je dirais que l’état d’esprit « de l’extérieur » signifie généralement que leur contenu ne résonnera pas auprès des joueurs de toute façon.

Jusqu’à preuve du contraire, Netflix est un étranger au monde du jeu. Je pense que ça va rester comme ça.

Le résultat sur le stock NFLX

Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune opportunité ici pour les actions NFLX de bénéficier à long terme. Cependant, l’approche du contenu de l’entreprise est sans aucun doute la clé de son succès.

Si les rumeurs sont vraies, Netflix proposera une suite de jeux d’arcade. Cela semble être une décision intelligente. Après tout, il peut tirer parti de la notoriété de sa marque et cibler un public occasionnel avec de tels jeux. Comme mentionné précédemment, la plupart des joueurs jouent en réalité sur des appareils mobiles (58 %). Les jeux sur mobile sont généralement beaucoup moins complexes – et bien mieux adaptés aux conceptions de type arcade. De même, il est possible que NFLX intègre sa suite de jeux à son application mobile pour mieux cibler ce groupe de joueurs. (N’oubliez pas que beaucoup d’entre eux ont probablement déjà un abonnement à Netflix).

Cela dit, si Netflix s’adresse à un public de joueurs inconditionnels, cela ressemble à un match similaire à Bambi contre Godzilla. (Indice : ce n’est pas une histoire de type David et Goliath rédemptrice). Pour la communauté des joueurs hardcore, NFLX est un outsider voué à être écrasé par des titans de longue date. Vraiment, le seul avantage qu’il a ici est de pouvoir exploiter la popularité de Netflix Originals et créer des jeux basés sur ses séries et ses films. Mais n’importe quel joueur vous le dira, de tels jeux sont généralement atroces.

Donc, pour l’instant, je resterais sur la touche et j’attendrais que Netflix donne un aperçu plus clair de ses plans avant de faire de grands mouvements sur la base de cette nouvelle.

