Le saut «étonnant» du léopard présenté dans une vidéo au ralenti

Un léopard de sauvetage de la Harnas Wildlife Foundation en Afrique du Sud est un sauteur impressionnant, surtout à l’heure des repas.

Les images qui l’accompagnent, qui ont recueilli des millions de vues au cours du mois dernier, montrent « Hellboy » sautant de près de 10 pieds pour attraper un morceau de viande jeté par-dessus une clôture par un gardien.

“Hellboy en action, au ralenti. Absolument magnifique.” La fondation a écrit sur Facebook.

Les images révèlent la puissance et la grâce manifestées par Hellboy – et possédées par tous les léopards – lors de leur envol et à l’atterrissage. (Mieux vu avec le son.)

Lit l’un des commentaires les plus populaires : « Mon animal préféré de tous, agile, solitaire, silencieux, adaptatif et rusé. Je l’appelle le chasseur ultime.

La Harnas Wildlife Foundation, à l’origine une ferme d’élevage, est un sanctuaire pour les animaux ayant besoin de soins et de réhabilitation.

L’installation de Namibie a déclaré à FTW Outdoors que Hellboy était arrivé en tant que petit après que des agriculteurs eurent tiré sur sa mère en 2011 “à la suite d’un conflit entre les humains et la faune où les agriculteurs ripostent contre les léopards qui s’attaquent à leur bétail”.

Harnas a ajouté : « La maman a été abattue mais elle avait un petit et le petit est donc venu vers nous. C’est pour le moins un personnage et un léopard à l’allure incroyable.

Malheureusement, Hellboy n’est pas candidat à la libération car il a été levé la main et a perdu sa peur des humains. “Et en tant que tel, il pourrait entrer en conflit avec les agriculteurs”, a déclaré Harnas.