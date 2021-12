Le saut quotidien de virus en Corée du Sud dépasse 7 000 pour la première fois

Les gens font la queue pour attendre les tests de coronavirus sur un site de test de fortune à Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 8 décembre 2021. (Source de la photo: AP)

Les nouvelles infections à coronavirus en Corée du Sud ont dépassé les 7 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie mercredi alors que des files d’attente de plusieurs heures serpentaient autour des stations de test de la capitale Séoul au milieu d’une aggravation de la crise virale. Plus de 5 600 des 7 175 nouveaux cas ont été signalés à Séoul et dans la région métropolitaine voisine, où une augmentation due au delta a entraîné une pénurie de lits d’hôpitaux et mis à rude épreuve un personnel de santé déjà épuisé.

Le nombre de morts dans le pays a dépassé les 4 000 après la mort de 63 patients infectés par le virus au cours des dernières 24 heures. Les 840 patients dans des conditions graves ou critiques ont atteint un niveau record, a déclaré l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. « , a déclaré le Premier ministre Kim Boo-kyum, numéro 2 de Séoul derrière le président Moon Jae-in, lors d’une réunion sur le virus.

«La grande région de la capitale est l’endroit où 80% des infections ont été concentrées. Alors que nous avons travaillé avec les hôpitaux pour augmenter le nombre de lits d’hôpitaux (désignés pour le traitement COVID-19), nous n’avons pas été en mesure de rattraper la vitesse de transmission », a-t-il déclaré.

Les autorités se sont efforcées d’administrer des injections de rappel et surveillent un plus grand nombre de cas bénins à domicile afin de préserver les lits d’hôpitaux des patients les plus malades.

Le nombre d’infections quotidiennes de mercredi était de 1 800 de plus que le précédent record d’une journée de 5 352 établi samedi, illustrant comment la variante delta s’est propagée à travers le pays après avoir assoupli les règles de distanciation sociale en novembre pour répondre aux préoccupations économiques. En autorisant des rassemblements sociaux plus importants et plus longs heures de repas à l’intérieur des restaurants, les responsables espéraient que l’amélioration des taux de vaccination du pays contribuerait à supprimer les hospitalisations et les décès même si le virus continue de se propager. Mais il y a eu une augmentation des cas graves et des décès parmi les personnes de 60 ans et plus, y compris celles dont les immunités ont diminué après avoir été vaccinées peu de temps après le début du déploiement du vaccin en février.

Après des semaines de critiques d’experts de la santé, les autorités ont imposé des restrictions de virus plus strictes à partir de lundi, interdisant les rassemblements sociaux privés de sept personnes ou plus dans la grande région de Séoul et obligeant les adultes à vérifier leur statut de vaccination dans les restaurants, cinémas, musées et autres lieux intérieurs.

La Corée du Sud a également resserré ses frontières pour repousser la nouvelle variante du coronavirus omicron depuis l’identification de ses premiers cas la semaine dernière liés à des arrivées en provenance du Nigéria. Le KDCA a déclaré que les agents de santé ont confirmé mercredi deux nouveaux cas d’omicron, portant le nombre à 38. Alors que l’émergence d’omicron a déclenché une alarme mondiale et poussé les gouvernements du monde entier à resserrer leurs frontières, les scientifiques disent qu’il reste difficile de savoir si la nouvelle variante est plus contagieuse, plus susceptible d’échapper à la protection offerte par les vaccins ou plus susceptible de provoquer des maladies graves que les versions précédentes du virus.

La Corée du Sud exige actuellement que tous les passagers arrivant de l’étranger soient mis en quarantaine pendant au moins 10 jours, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut vaccinal. Le pays a interdit les voyageurs étrangers à court terme en provenance de neuf pays africains, dont l’Afrique du Sud et le Nigeria.

